Jahresrückblick DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Für den DAX begann das Jahr zunächst positiv, am 23. Januar erreichte der DAX ein neues Allzeithoch bei 13.559,60 Punkten. Doch die Party war schneller vorbei als gedacht und bereits Ende Januar zeichnete sich die Katerstimmung ab. Anfang Februar dann das erste kleine Beben: am 05. Februar wurden die amerikanischen Aktienmärkte von der Angst vor steigenden Zinsen erschüttert, Dow Jones und S&P 500 verloren an diesem Tag mehr als vier, der Nasdaq mehr als drei Prozent. Der DAX verlor nachbörslich ebenfalls mehr als vier Prozent.

Der deutsche Leitindex verlor so im Februar insgesamt 5,71 Prozent, im März 2,73 Prozent. Im April schlugen die Bullen zurück und der Index konnte 4,26 Prozent gewinnen. Im Mai wurde die 13.000-Punkte-Marke kurzeitig überschritten, die Gewinne wurden jedoch bis zum Monatsende wieder abgegeben. Im Juni startete der Markt einen zweiten Versuch, erklomm die 13.000-Punkte-Marke erneut - und stürzte wieder ab. Im Juli folgte der Pullback, der Markt stieg um 4,06 Prozent.

Doch auch dieses Sommermärchen währte nicht lange. So gab der DAX die Gewinne des Monats Juli im August fast vollständig ab. Im Oktober setzte besonders die Berichtssaison dem deutschen Leitindex zu, mit einem Verlust von 6,53 Prozent war der Oktober der schlechteste Monat des DAX im ganzen Jahr. Im Dezember unterschritt der DAX dann zum ersten Mal im Jahr 2018 die 11.000 Punkte und verlor in diesem Monat insgesamt 6,20 Prozent.