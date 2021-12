Jahresrückblick: Die Community-Favoriten 2021

Das war das Jahr 2021 auf wikifolio.com. Die beliebtesten wikifolios, Trader, Aktien und ETFs der Community auf einen Blick.

Das beliebteste wikifolio 2021 war Cybersecurity Innovators von Dirk Althaus (techguru). Das zum Musterportfolio gehörige Zertifikat verzeichnete einen Nettozufluss von rund 9,99 Millionen Euro. Kein Wunder, denn Althaus populärstes wikifolio überzeugt auf ganzer Linie: Ein erfahrener Trader, der dank seiner Expertise zu einem Thema – in diesem Fall IT-Security –, seit Jahren den Gesamtmarkt outperformt. 34,4 Prozent durchschnittlicher Wertzuwachs gelangen Althaus seit 2017 jährlich. Und das bei einem bisherigen maximalen Verlust von nur 22 Prozent.

Auf Platz zwei der populärsten wikifolios landete Top 50 Community Aktien M. In das zugehörige Zertifikat zum wikifolio mit den beliebtesten Aktien aus der Community flossen Netto rund 8,88 Millionen Euro – ein Vertrauensbeweis an die Schwarmintelligenz unserer wikifolio-Trader. Top 50 Community Aktien M. investiert quartalsweise gleichgewichtet in die 50 beliebtesten Aktien der Top-Trader. Bisher hat sich das gelohnt. 74,4 Prozent Gesamt-Performance erzielte das wikifolio seit Beginn im Februar 2020.

Das gemessen am ins zugehörige Zertifikat investierten Kapital erfolgreichste wikifolio, Intelligent Matrix Trend von Christian Jagd (Portfoliomatrix), findet sich ebenfalls in den Top 10. Jagd gelang es, das investierte Kapital seines wikifolio-Zertifikats um über 11 Millionen Euro zu steigern.

# Name Käufe Verkäufe Insgesamt 1 GameStop 8413 13223 21636 2 Tesla 6561 7374 13935 3 HelloFresh 6414 6165 12579 4 BioNTech (ADR) 6441 5375 11816 5 Varta 6206 5045 11251

Die heißesten Aktien des Jahres

Die Liste der 2021 meistgehandelten Aktien der wikifolio-Trader liest sich an sich schon wie ein Jahresrückblick. Die Reddit-Meme-Stocks GameStop (Platz 1) und AMC (Platz 6) finden sich genauso wieder wie der Impfstoff-Produzent Biontech (Platz 4) und der Wasserstoff-Konzern Plug Power (Platz 7).

Von der bloßen Zahl der Trades sollte man sich aber nicht täuschen lassen. So ist Gamestop mit über 21.500 Trades zwar die mit Abstand meistgehandelte Aktie – zur beliebtesten Aktie der Community macht das den Meme-Stock aber noch lange nicht. Die Verkäufe überwiegen mit 13.223 bei weitem die Käufe. Darüber hinaus entfielen die Trades auf nur 225 investierbare wikifolios.

Zum Vergleich haben die – sich im Ranking auf Platz 9 und 10 befindlichen - Aktien von Apple und Amazon ein deutlich ausgeglicheneres Verhältnis von Käufen und Verkäufen und wurden jeweils von über 1.500 wikifolios gehandelt.

# Name Follow-Zuwachs 2021 Following insgesamt 1 investresearch 14168 23910 2 techguru 11562 16884 3 Portfoliomatrix 9985 26134 4 Smyl 8124 19389 5 Ritschy 7769 17934

Die beliebtesten Trader des Jahres

Den größten Zuwachs an Reichweite hatte 2021 Philipp Haas (investresearch). 14.168-mal wurden seine wikifolios zu Watchlists hinzugefügt. Auf insgesamt 23.910 Watchlist-Follows bringen es die Musterdepots des Top-Traders und Buchautors. Kein Wundern, von Haas gibt es schließlich viel zu lernen. So wartet er nicht nur mit einem hervorragenden Track-Rekord auf, sondern hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, sein Finanz-Wissen weiterzugeben. Ein Blick auf den Youtube-Channel des Investment-Profis lohnt sich!

Die meistgekauften ETFs 2021

Die beiden von den wikifolio-Tradern meistgehandelten ETFs waren ein 2-Fach gehebelter DAX- und ein 2-Fach gehebelter DAX-Short-ETF. Sie bildeten also jeweils die tägliche bzw. die umgekehrte tägliche Kursveränderung des deutschen Leitindex DAX mit einem Hebelfaktor von zwei ab. Ebenfalls sehr beliebt waren Krypto-ETPs bzw. ETNs. 7 der 10 meistgehandelten ETFs bildeten den Kurs bzw. Wechselkurs einer Kryptowährung ab. Am beliebtesten unter ihnen war der XBT PROVIDER AB O.E.. Insgesamt 9700-mal wurde dieser, das Währungspaar Ethereum/Euro abbildenden, ETN getradet.

