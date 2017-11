Jahresendrally startet mit zweiter Luft

Innerhalb von nur sieben Handelstagen hat der DAX die gesamten Gewinne seit Anfang Oktober wieder ausradiert. Trotz der Rücksetzers von rund 600 Punkten ausgehend vom kürzlich erreichten Rekordhoch gibt es noch keine Zeichen von Panik. Wer aus Anlagesicht auf einen weiteren Anlauf der 13.500 setzen möchte, greift zum DiscounterTrader nehmen den Turbo-BullWarum das unsere Wahl ist – die Volatilität gibt die Long-Seite durchaus her.Zwar fiel der DAX zur Wochenmitte unter die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Zählern. Größerer Schaden wurde aus technischer Sicht aber noch nicht angerichtet, der zuletzt erfolgte Rücklauf bis an das ehemalige Rekordhoch aus dem Frühsommer bei rund 12.900 Zählern entspricht sogar einer idealtypischen Entwicklung.

Zum Wochenausklang stabilisierten sich die Kurse. Ob sich die Erholung aber nur als Eintagsfliege erweisen wird, ist derzeit noch offen. Nachdenklich stimmen vor allem die Ergebnisse der aktuellen Fondsmanagerumfrage. Die Wirtschaft wächst kräftig, aber nicht zu schnell, auch die Inflation springt noch nicht an – ein ideales Umfeld aus Sicht der meisten Strategen (Goldilocks-Szenario). Vermögensverwalter agieren daher aggressiver und gehen derzeit so große Risiken ein wie nie zuvor. Sichere Häfen wie Anleihen, Gold und Cash werden gemieden, während die Aktienquote zuletzt weiter gestiegen ist.

Dividendenwerte weisen in den Depots die höchste Übergewichtung seit 2015 auf. Zugleich sehen immer mehr Experten die Bewertung am Aktienmarkt kritisch. Die Stimmung ist gut, das Aktienengagement fällt hoch aus, die Cash-Quote liegt auf dem tiefsten Stand seit 2013 bei gleichzeitig geringer Vorsicht. Unter dem Strich stellt dies eine explosive Mischung dar, die schnell eine größere Korrektur auslösen könnte.

Euro leicht im Vorteil

Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung auf der nächsten Fed-Sitzung Mitte Dezember liegt bei 97 Prozent und ist eingepreist. Am Devisenmarkt ist der Blick daher auf 2018 gerichtet. Das ab Januar reduzierte Volumen der EZB-Anleihekäufe könnte bei einer anhaltend guten Wirtschaftsentwicklung im Euroraum als Anfang vom Ende der expansiven Geldpolitik interpretiert werden. Sollten die Inflationserwartungen weiter steigen, könnte der Euro weiter Auftrieb erfahren. In den USA bleibt die Teuerung hingegen zur Überraschung einiger Währungshüter auf einem niedrigen Niveau. Es erscheint daher fraglich, ob die Fed 2018 wie geplant wirklich drei Zinserhöhungen durchführen wird. Die Euro-Bullen haben somit durchaus gute Karten, was mittelfristig den DAX belasten könnte.