Jahresausblick: Hoffen auf ein Weiter so

Bei der Frage, ob Aktien im kommenden Jahr an die Rallye von 2019 anknüpfen können, scheiden sich die Geister. Viele Analysten erkennen in US-Aktien mehr Aufwärtspotenzial als in europäischen und deutschen Werten.



30. Dezember 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach einem eindrucksvollen Jahr an den Aktienmärkten beschäftigen sich Börsianer nun mit den Aussichten für das kommende Jahr. Die Einschätzungen der Experten liefern dabei ein gewohnt buntes Bild.

Einig sind sich Analysten über die politischen Einflussfaktoren. Wahljahre in den Vereinigten Staaten erwiesen sich beispielsweise als historisch gute Aktienjahre. Notenbanken sieht nicht nur Robert Halver von der Baader Bank weiterhin als wohlwollende Begleiter für Konjunktur und Aktienmärkte. Erhalten blieben uns der Brexit und die Zolldiskussionen. „Insgesamt werden die Aufwärtschancen die Oberhand behalten“, schätzt Halver.

Keine großen Sprünge für DAX und Euro Stoxx 50

Die gute Börsenentwicklung in diesem Jahr war für Stefan Kreuzkamp von der DWS in erster Linie der nochmals gelockerten Notenbankpolitik geschuldet. Mittlerweile seien deutsche und europäische Aktien teurer geworden und die Zentralbanken könnten nicht noch einmal überraschen. Den DAX sieht Kreuzkamp Ende 2020 bei 14.000 Punkten, den Euro Stoxx 50 bei 3.770 Punkten.

Verhaltener Start

Christian Jasperneite von M.M.Warburg vermutet den DAX ebenfalls um 14.000 Punkte. Beginnen werde das Jahr voraussichtlich mit einer Verschnaufpause. Ein vergleichsweise hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 sowie zunächst noch enttäuschende Unternehmensergebnisse für das vierte Quartal 2019 belasteten vermutlich zunächst die derzeit gute Stimmung. Im weiteren Jahresverlauf kehre der Optimismus aber zurück. Jasperneite rät Anlegern die Aktienquote zunächst nicht ganz auszuschöpfen, um Zukäufe auf niedrigerem Niveau zu ermöglichen.

Dividenden überzeugen

Nach Ansicht von Christian Kahler von der DZ Bank wird sich der Aufschwung an den Aktienmärkten unter anderem aufgrund des nach wie vor bestehenden Anlagenotstands zunächst fortsetzen. Rekordpreise sollten Anleger für Aktien nicht zahlen. Den DAX sieht Kahler auf Jahressicht unter Schwankungen seitwärts tendierend. Viele DAX-Unternehmen kämpften mit haus- oder branchenspezifischen Problemen. Die Gewinne europäischer Konzerne stuft der Analyst als solide ein. Anlegern winke in diesem Segment eine attraktive Stillhalteprämie in Form von Dividenden.

Rückschläge einkalkulieren

Uwe Burkert von der LBBW prognostiziert weiter steigende Notierungen an den Aktienbörsen und vermutete den DAX Ende 2019 um 13.500 Punkte, den Euro Stoxx 50 um 3.750 Punkte. Aufgrund niedriger oder gar negativer Anleiherenditen seien Aktien relativ betrachtet so attraktiv wie selten. Temporäre Rückschläge am Aktienmarkt böten Gelegenheiten zum Aktienkauf.

US-Aktien bleiben attraktiv

Wer 2019 in US-Aktien engagiert war, hat alles richtig gemacht. Halver zufolge wird die Politik des billigen Geldes in den Vereinigten Staaten fortgesetzt und somit die US-Aktienmärkte stützen. Die Handelskonflikte verschafften der Federal Reserve weiteren Spielraum für Zinssenkungen. Nach dem psychologisch wichtigen „Phase-Eins“-Abkommen gehe es nun um ein Phase-Zwei-Vertragswerk, was vor der US-Präsidentschaftswahl kaum verabschiedet werden könne. Die Aushandlung umfangreicher Regeln in Sachen Industriespionage, Urheberrechte, Datenschutz- und Sicherheitsfragen samt verlässlicher Überprüfungsmechanismen erfordere viel Zeit. Zudem vertrage die öffentliche und private Überschuldung keine straffere Zinspolitik.

Manfred Hübner von Sentix sieht das Aufwärtspotenzial für den wichtigen S&P 500 auf 3.400 Punkte begrenzt, auch wenn Donald Trump alles daransetzen werde, die Wirtschaft am Laufen und die Aktienmärkte oben zu halten. Die Unsicherheit rund um die Präsidentschaftswahl und Sorgen um die Solidität der US-Finanzen würden zur Jahresmitte verunsichern.

Die Wachstumsstärke von US-Aktien dürfte sich laut Axel Cron von der HSBC 2020 mit den auslaufenden fiskalischen Impulsen in etwas abgeschwächter Form fortsetzen. Mit plus 2,5 Prozent befinde sich die US-Wirtschaft auf einem soliden Pfad, die Arbeitslosigkeit liege auf einem 50-Jahres-Tief. Den Privathaushalten gehe es gut, also werde konsumiert. Allerdings müssten Anleger Aktienengagements sehr teuer bezahlen, das Kurs-Buchwert-Verhältnis für US-Aktien liege bei stolzen 3,5.

Statistik spricht für weitere Gewinne

Übrigens folgt statistisch gesehen seit 1872 auf eine gute Aktienperformance des S&P 500 häufig ein Jahr mit weiteren Gewinnen, wie Marcel Müller vom Family Office HQ Trust weiß. Habe der marktbreite Index in einem Jahr eine Steigerung von über 25 Prozent geschafft, sei es im darauffolgenden Jahr im Durchschnitt um weitere 14,1 Prozent aufwärts gegangen. Dieser Ertrag liege deutlich über dem Durchschnitt aller Jahre von 11,1 Prozent. Noch besser wären Müller zufolge die Aussichten nach einem miserabel ablaufenden Börsenjahr. Nach verlustreichen Jahren von 25 Prozent folgten im Mittel Steigerungen um 16,3 Prozent. Damit seien allerdings die Verluste aus dem Vorjahr noch nicht wieder wettgemacht worden.

Von: Iris Merker

30. Dezember 2019, © Deutsche Börse AG

