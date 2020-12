Jahresausblick 2021: Alte Bekannte mit Öko-Anstrich

Wir werfen einen Blick auf das Investmentjahr 2021: Wie wird die Aktie als Assetklasse abschneiden? Bei welchen Anlagetrends sollte man als Anleger im neuen Jahr jedenfalls dabei sein?

Mehr als 500 Börsianer aus unserer Community – ein Drittel mit eigenem wikifolio – haben uns im Rahmen einer Umfrage zum Jahresausblick 2021 mit ihren Prognosen unterstützt. Mit einem Top-Trader haben wir persönlich gesprochen.

Technologischer Fortschritt gehört ins Depot

Erstes eindeutiges Ergebnis: Die wikifolio.com Community hat - wie schon 2020 - zwei klare Favoriten, wenn es um Investmenttrends geht, die Anleger im neuen Jahr nicht verpassen sollten. Zunächst sollen auch 2021 wieder Aktien nachgefragt werden, die mithilfe des technologischen Fortschritts unser aller Leben annehmlicher gestalten. Tech bleibt mit einem Zuspruch von 77,2 Prozent der Umfrageteilnehmer „the place to be“.

Dominierendes Thema Nummer 2 soll die Gesundheit sein. Als zentrales Lebensziel hat sich der Megatrend bereits tief in das Bewusstsein und die Kultur eingeschrieben – 2021 sollte man, das sagen immerhin gut 63 Prozent der Teilnehmer, auch im Investmentmix für Fitness sorgen. Übrigens: Dass das Thema derart weit vorne liegt, ist nicht nur auf das Coronavirus zurückzuführen. Bereits letztes Jahr wurde der Trend von der Community als aussichtsreiche Investmentchance erkannt, zu einem Zeitpunkt als die Pandemie noch nicht den Alltag beherrschte.

Zwei bestimmende Themen

548 Umfrageteilnehmer haben für die Top-Investmenttrends ihre Stimme abgegeben. Das Ergebnis ist eindeutig.

Stärkeres Bewusstsein für Nachhaltigkeit

Für deutlich mehr Umfrageteilnehmer als im Vorjahr ist die Neo-Ökologie einer der bestimmenden Investmenttrends 2021 – inklusive des dringlichen Kampfes gegen die Klimakrise. 45,8 Prozent sehen hier Chancen für die Geldanlage, ein Plus von gut 10 Prozentpunkten im Vergleich zur Umfrage des letzten Jahres. Sämtliche anderen Themen rangieren weit abgeschlagen auf den hinteren Plätzen. So etwa auch die alternativen Währungen und Zahlungssysteme. Sie spielen für die wikifolio.com Community trotz der laufenden Bitcoin-Rally nur eine untergeordnete Rolle – nur knapp 30 Prozent stufen Bitcoin & Co als relevantes Investmentthema 2021 ein. Die Befragten konnten aus insgesamt sieben Investmentthemen wählen.

