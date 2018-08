Ein Jahr nach dem Dieselgipfel

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Der sogenannte Dieselgipfel beging in dieser Woche sein einjährigesJubiläum. Die Bilanz beim Thema Diesel fällt ernüchternd aus. Wieder undwieder hat die Bundesregierung versprochen, Fahrverboten fürDieselkraftfahrzeuge entgegen zu wirken. Die Realität sieht anders aus.Mittel aus dem „Sofortprogramm Saubere Luft“ des Bundes werden nurspärlich abgerufen. Erste Fahrverbote gelten bereits in Hamburg.Stuttgart wird 2019 nachziehen und auch in anderen Städten drohenähnliche Regelungen, die die Mobilität zahlreicher Dieselbesitzereinschränken werden.Christian Sauter, stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Verkehrund digitale Infrastruktur des Bundestages, fordert mehr Sachlichkeit inder Dieseldebatte: „Seit Jahren verbessert sich die Luftqualität in dendeutschen Städten. Den Diesel werden wir auch in Zukunft zum Erreichender sehr ambitionierten Klimaziele brauchen.“ Sauter spricht sich daherfür eine Aussetzung der EU-Luftqualitätsrichtlinie bis mindestens 2020sowie für eine Evaluierung und Anpassung der darin enthaltenenNOx-Grenzwerte aus. Die Standorte der Messstationen, welche zurErmittlung der NOx-Belastung eingesetzt werden, sollten zudem überprüftund ihre Positionierung einheitlich festgelegt werden.