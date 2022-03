Die Jagd nach dem Gral: 16 Vervielfacher-Kandidaten der wikifolio-Trader

Hand aufs Herz: Jeder Anleger will die „nächste Amazon-Aktie“ im Depot haben. Doch wie realistisch ist der Traum von der Verzigfacher-Aktie eigentlich? Wie viele Aktien muss man kaufen, um einen Ten- oder gar Multibagger zu erwischen? „Es kommt nicht auf die Masse, sondern die Klasse der Picks an“, sagt Tech-Investor und wikifolio-Trader Stefan Waldhauser. Wer gute Unternehmen zu einem vernünftigen Preis kauft, der kann schon mal einen Volltreffer landen.

Ein wichtiges Element von Waldhausers Anlagestrategie ist es, Wachstumsunternehmen recht früh in ihrem Lebenszyklus zu finden, deren Wert sich im Laufe der Jahre dann vervielfachen kann.

4 Tenbagger in nicht einmal 6 Jahren

Seit dem Start seines wikifolios High-Tech Stock Picking im Juni 2016 hat Waldhauser bereits vier Tenbagger „gepicked“ – neben der Shopify-Aktie, die auch aktuell noch im wikifolio vertreten ist, waren das The Trade Desk, Twilio und Square.

Im Gespräch erklärt der Tech-Investor, was einen zukünftigen Tenbagger auszeichnet: „Es kommt im Wesentlichen auf drei Dinge an, um mit einer Tech-Aktie zumindest die Chance auf einen Tenbagger ins Depot zu holen: 1. Das Unternehmen muss führend mit seiner Technologie sein und über einen tiefen ‚Burggraben‘ verfügen. 2. Der adressierbare Markt muss ausreichend groß sein. 3. Die Aktie muss zu einem vernünftigen Preis zu haben sein. An letzterem bin ich bei meiner Suche nach geeigneten Kandidaten in den vergangenen Jahren regelmäßig gescheitert. Erst jetzt nach dem Tech-Crash sind die Bewertungen von Tenbagger-Kandidaten wieder einigermaßen vernünftig.“ Mit einem ausreichend langen Atem, so Waldhauser, kann man jetzt solche Aktien wieder kaufen.

Ich sehe für Tech-Aktien nun so gute Chancen wie seit mehreren Jahren nicht mehr.

Stefan Waldhauser

stwBoerse