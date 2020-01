JP-Morgan mit Quartalsgewinn von 8,5 Mrd. US-Dollar

Davon können die einheimischen Kreditinstitute nur träumen. Die amerikanische Großbank JP Morgan hat fürs vierte Quartal einen Quartalsgewinn von 8,5 Mrd. Euro vermeldet. Im Vorjahresquartal betrug der Gewinn noch 7,1 Mrd. Euro. Die Aktie reagierte nach der Bekanntgabe positiv und steht bei 124,8 Euro rund 2,3 Prozent im Plus. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.