JPMorgan besorgt sich frisches Kapital

Seit dem 20. Juli können Anleger an der Börse Stuttgart eine neue Anleihe von JP Morgan Chase & Co. handeln (WKN JP2UTL). Es handelt sich dabei um eine Fremdwährungsanleihe in US-Dollar mit einem Emissionsvolumen von 2,25 Milliarden. Der Kauf und Verkauf kann in Euro erfolgen. Bei dieser Anleihe kommt der neu eingeführte Inkrementehandel an der Börse Stuttgart zum Tragen: Der Mindestbetrag für ein Investment beträgt 2.000 US-Dollar, das Inkrement 1.000 US-Dollar. Anleger können ihre Investmentsumme somit ab einem Betrag von 2.000 US-Dollar in 1.000-Dollar-Schritten flexibel anpassen.

Der Zinssatz der Anleihe beträgt 3,797% bis zum 23.07.2023, danach wird sie zu einem Floater mit variablem Kupon. Dieser orientiert sich dann am 3 Monats USD ICE Libor mit einem Aufschlag von 89 Basispunkten. Die Zinsanpassungen erfolgen jeweils zum 23. Januar/ April/ Juli/ Oktober. Der Bond hat eine reguläre Laufzeit von sechs Jahren und ist zum 23.07.2024 fällig, sofern der Emittent nicht von seinem vorzeitigen Kündigungsrecht Gebrauch macht. Die Anleihe weist eine Make Whole Call Option mit einer Prämie von 0,20% bis zum 23.07.2023 auf. Ab dem 23.07.2023 ist sie zu 100% kündbar. JPMorgan wird von Standard & Poor‘s mit A- bewertet. Anlagen mit diesem Rating gelten als sicher, sofern keine schwerwiegenden Ereignisse die Gesamtwirtschaft oder die Branche negativ beeinflussen.