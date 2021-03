JPMorgan – Hier geht’s nicht weiter

Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

Aktien der US-Investmentbankzeigen sich seit dem Corona-Crash bärenstark und konnten in dieser Woche frische Rekordstände markieren. Allerdings ist das Wertpapier auch an eine längerfristige Trendlinie gestoßen und könnte von dieser zurückgeworfen werden.

Eine gesunde Konsolidierung wäre auch unter technischen Gesichtspunkten jetzt nicht unwillkommen, ein direkter Durchbruch über die obere Trendlinie bestehend seit Anfang 2018 erscheint aufgrund ihrer Mächtigkeit etwas schwierig. Vielmehr könnte es in diesem Bereich zu einem Pullback kommen, die Gewinn aus dieser Woche wurde nahezu vollständig wieder abgegeben. Nach Beendigung der Konsolidierung könnte anschließend wieder die übergeordnete und seit Jahren bestehende Aufwärtsbewegung aufgenommen werden. Ein weiteres Argument für schwächere US-Börsen sind die weiter steigenden US-Anleiherenditen, diese sorgen für Abschläge an den Aktienmärkten.

Konsolidierung sehr wahrscheinlich

Aktuell befindet sich das Wertpapier von JPMorgan noch in einem neutralen Bereich, erst bei einem nachhaltigen Schlusskurs unterhalb von 146,50 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zunächst an die Hochs aus 2020 bei 141,10 US-Dollar merklich zunehmen. Darunter findet das Papier um 130,00 und an den einstigen Hochs aus 2018 bei 119,33 US-Dollar weitere Supports vor. Ein abermaliger Test der aktuellen Rekordstände bei 154,91 US-Dollar kann nicht ausgeschlossen werden, ein nachhaltiger Ausbruch darüber wird jedoch nicht favorisiert. Sollte dieses Kunststückchen dennoch gelingen, könnten Ziele um 167,01 bzw. 172,65 US-Dollar aktiviert werden.

Widerstände: 154,91; 156,86; 159,30; 161,37; 165,32; 167,01 US-Dollar

Unterstützungen: 143,55; 146,51; 142,40; 141,10; 139,86; 136,77 US-Dollar

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag JPMorgan HR3Y1T 2,39 125,00 4,59 16.06.2021 JPMorgan HZ64PU 1,41 140,00 6,28 16.06.2021

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag JPMorgan HR3Y23 0,42 110,00 -4,45 15.12.2021 JPMorgan HR2FDE 0,23 90,00 -42,8 15.12.2021

