JPMORGAN CHASE - Gewinne sichern und Hedge setzen!

Nachdem unsere Longpositionen (Initialkauf: blaue Box + Nachkauf: grüne Box) planvoll verlaufen (aktuell ca. +15%), wir uns aber nach unten absichern wollen, für den Fall, dass wir doch noch innerhalb der größeren Korrektur sind (große Welle 4, grün, eckige Klammer), werden wir ab Unterschreiten der $104.84 eine Hedgeposition dazuschalten (zunächst im Aktiengegenwert von 25%). Das Level finden Sie unten im Chart in rot markiert. Wir stehen in 4 weiteren Werten des DOW30 kurz vor dem Einstieg.

In Alphabetischer Reihenfolge der getroffenen Zielbereiche (ZB) aller Aktienpakete:

Dow 30 Paket:

1. 3M Position verkauft: 38% Gewinn

2. APPLE Position verkauft: 14,4% Gewinn

3. BOEING ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

4. CHEVRON ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

5. COCA-COLA ZB getroffen/ Investiert : Position läuft!

6. DISNEY ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

7. THE HOME DEPOT ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

8. JOHNSON&JOHNSON ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

9. JP MORGAN CHASE ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

10. MCDONALDS ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

11. NIKE ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

12. PFIZER ZB getroffen/ Investiert : Position im Short Bereich

13. UNITED TECHNOLOGIES ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

14. VISA INC. ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

15. WALMART ZB getroffen/ SHORT läuft seit Mittwoch 19.06.

