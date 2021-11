JD.com: Das bisherige Jahreshoch im Visier

von Manfred Ries

JD.com (Wochenchart): Der Break out über den MA(200) wurde bestätigt.

Von Manfred Ries

Montag, 24. November 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zur Wochenmitte hin einen Blick wert: die …

…Emerging Markets! Heute geht es um die chinesische JD.com (WKN: A112ST). Als Leser meines Newsletters kennen Sie das Papier: dieses hatte ich Ihnen letztmalig am 11. Oktober präsentiert und Sie auf einen bevorstehenden Break out über die 200-Tagelinie hingewiesen. Kurs damals: 79 USD. Kurs aktuell an der New York Stock Exchange: 88,42 USD – entspricht ~12 Prozent Plus/Gewinn in den vergangenen sechs Wochen: in China lässt sich wieder richtig Geld verdienen!

Die JD.com Inc. ist ein chinesisches Internetunternehmen, das die gleichnamige Online-Handelsplattform betreibt. Aufgrund staatlicher Regulierungen in China gerieten die Titel im Jahresverlauf, Hand in Hand mit allen anderen chinesischen Hightechs, ganz gehörig unter Druck. Okay, der Sprung über den MA(200) ist jetzt also fabulös gelungen – mit Vorankündigung – und wurde zwischenzeitlich bestätigt: grandios! Die Fragen sind jetzt natürlich: Was tun? Und …

…wie gehts weiter? Wie in meinen Ausführungen vom 11. Oktober erwartet, so hat sich die Korrektur zwischen Januar und August als eine »gesunde Konsolidierung innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends« erwiesen. Darauf lässt sich jetzt aufbauen. Eine Konsolidierung auf hohem Niveau sollte nun, im Kursbereich oberhalb von 80 USD, eingeplant werden. Diese aber sollte nur kurzzeitiger Natur sein und Sie nicht wirklich verängstigen. Denn der langfristige Charttrend zeigt gen Norden. Das bisherige Jahreshoch bei JD.com lag übrigens bei 108,29 USD. Luft nach oben wäre demnach vorhanden. Dabei gelten die JD.com-Notierungen im Bereich ~80 EUR als relativ solide und engmaschig unterstützt.

Doch Vorsicht: Gänzlich ohne Risiko sind Investments im chinesischen Raum dennoch nicht: die Risiken politischer Entscheidungen aus Peking sind für den dortigen Börsenplatz nicht zu unterschätzen. Das aber wissen Sie als Emerging-Markets-Investor natürlich. Aber Sie wissen auch um den unsagbaren Reiz und die extremen Kurschancen derartiger Basiswerte – schön, dass Sie mir folgen!

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen noch wunderbaren und performancestarken Wochenverlauf! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.