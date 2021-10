JD.com: Lockt jetzt ein großes Kaufsignal?

von Manfred Ries

JD.com (Wochenchart): Ein möglicher Ausbruch über den MA(200) ist drin.

Von Manfred Ries

Montag, 11. Oktober 2021





Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Wochenbeginn hin wieder einmal interessant: ein Blick auf die …

…Emerging Markets – Und da will ich erneut die chinesischen Papiere erörtern! Wie etwa JD.com (WKN: A112ST). Die Papiere stehen aktuell kurz vor ihrer (nur noch leicht fallenden) 200-Tagelinie. Diese verstärkt die Kursmarke ~80 USD in ihrer Eigenschaft als Widerstand nach oben. Gelingt jetzt endlich der große Break out nach oben? Erfahrungsgemäß sind Anleger geneigt, im Falle steigender Kurse just an einer fallenden 200-Tagelinie Gewinne abzuschöpfen – so wie im Falle von JD.com Anfang September gesehen. Die Chance eines Ausbruchs nach oben besteht! Dies mit Blick auf den langjährigen Aufwärtstrend (A), der auch heute noch intakt ist und sich seit Anfang 2019 zurückverfolgen lässt. Etwaige Korrekturen haben sich in der Vergangenheit stets an dieser Trendlinie beruhigt. Dass der MACD-Trendfolgeindikator auf wöchentlicher Kursbasis wieder positiv zu bewerten ist, stimmt mich ebenfalls optimistisch:

JD.com (Langfristchart): Wieder an wichtiger Aufwärtstrendlinie nach oben gedreht.

Die JD.com Inc. ist ein chinesisches Internetunternehmen, das die gleichnamige Online-Handelsplattform betreibt. Aufgrund staatlicher Regulierungen in China gerieten die Titel zuletzt mit allen anderen chinesischen Hightechs ganz gehörig unter Druck. Das bisherige Jahreshoch bei JD.com lag bei 108,29 USD. Kurs aktuell: ~78,61 USD. Das Papier hatten wir bereits vor einigen Wochen auf der Long-Seite besprochen.

Wie gehts weiter? Die Korrektur der vergangenen Monate könnte sich als eine »gesunde Konsolidierung innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends« erweisen. Wichtig wäre jetzt ein nachhaltiger Break out über die 200-Tagelinie; sprich: über die Kursmarke ~80 USD! Gänzlich ohne Risiko sind Investments im chinesischen Raum dennoch nicht: die Risiken politischer Entscheidungen aus Peking sind für den dortigen Börsenplatz nicht zu unterschätzen. Darin aber sehe ich auch eine – zumindest kurzzeitige – Chance auf der Long-Seite! Entscheidend ist natürlich, die Regeln des Money Managements anzuwenden; sprich: Reduzierung des Anlagekapitals und das Agieren mit Stop-Losskursen, die zeitnah angehoben werden sollten.

Eines ist klar: Beruhigt sich die Lage an Pekings Börse, dürfte auch eine JD.com wieder aufdrehen! Und – ja: gerade ein solider Unterstützungsbereich wie die intakte Aufwärtstrendlinie würde sich dazu weiter anbieten.

Ende August habe ich Ihnen von einem JD.com-Kursziel von 73,49 USD geschwärmt. Kurs damals: ~66 USD. Kurs aktuell: ~79 USD. Achtung: Ein signifikanter Fall unter die Marke von 65,90 USD (Trendlinie) wäre kritisch zu beäugen. Und einmal mehr sehen Sie: Kaum etwas ist spannender, als die Emerging Markets! Ich halte Sie auf dem Laufenden. JD.com am Montag, 11. Oktober 2021 an der Börse in New York: 78,93 USD (+0,4%).

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Wochenverlauf! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.