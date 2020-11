JD.com Aktie: Die Bullen greifen wieder an!

Nach der jüngsten Zwischenbilanz setzte die JD.com-Aktie in einer ersten Reaktion etwas zurück. Es wurde deutlich, dass sich die Wachstumsdynamik zuletzt etwas abgeschwächt hat. Nichtsdestotrotz lag man beim Gewinn je Aktie über den Schätzungen der von Bloomberg befragten Analysten. Inzwischen zeigt die Kurve wieder nach oben. Die Aktie nimmt Kurs auf das im November markierte Doppeltop bei 92,74 und 92,33 USD. Kann es überwunden werden, würde damit ein kräftiges Kaufsignal einhergehen. Anschließend würde die 100-USD-Marke in den Fokus rücken. Aktuell notiert die Aktie bei 88,78 USD. Da der Kurs oberhalb der 50-Tage-Linie (EMA50) verläuft und der Supertrend einen Bullenmarkt anzeigt, liegt aus charttechnischer Sicht ein Kaufsignal vor.

Die bisherige Jahresperformance lässt Rückschlüsse darüber zu, wie sich der Kurs im weiteren Jahresverlauf entwickeln könnte. Gemessen am Jahreseinstandspreis notiert die Aktie inzwischen mit mehr als 152 Prozent im Plus. Im historischen Vergleich bedeutet dies eine massive Overperformance, da die durchschnittliche Rendite (bei Berücksichtigung aller seit dem Jahr 2014 erzielten Renditen) bei -5,55 Prozent liegt. Statistisch gesehen könnte es für die Aktie also noch deutlich abwärts gehen und die Rendite am Ende des Jahres über 157 Prozentpunkte niedriger ausfallen. Dies hat ein Verkaufssignal zur Folge.

Aus Sicht der covernden Analysten liegt der faire Wert der Aktie durchschnittlich bei 649,65 chinesischen Yuan (98,55 USD / 82,96 Euro) und damit gut 11 Prozent oberhalb des aktuellen Kursniveaus. Das Anlagevotum fällt bullisch aus. Zurzeit beschäftigen sich 47 Analysten mit der Aktie und es gibt 38 Buy-, 3 Overweight-, 4 Hold-, eine Underweight- und eine Sell-Einstufung(en). Dies führt zu einem weiteren Kaufsignal.

Unter dem Strich erhält die JD.com-Aktie 2 von 3 Punkten und ist damit leicht bullisch einzuschätzen. Hier könnte sich ein Investment also trotz der bereits erzielten Jahresrendite weiterhin lohnen. Charttechnik und Anlagevotum sprechen für die Aktie.

