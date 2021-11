JD.COM: Vorbereitung auf einen Ausbruch

von Manfred Ries

JD.Com (Wochenchart): Solide Bodenbildung entlang der 200-Tagelinie.

Von Manfred Ries

Montag, 15. November 2021





Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Aktuell einen Blick wert: die …

…Emerging Markets! Heute geht es wieder einmal um China. Attraktiv in diesem Zusammenhang: JD.COM (WKN: A112ST). Auf die attraktive Ausgangslage bei diesem Chinesen bin ich bereits am 11. Oktober an dieser Stelle eingegangen. Kurs damals: 78,61 USD. Kurs aktuell: 84,86 USD. An der Spitze haben sich die Titel seit meiner damaligen Long-Besprechung um ~10 Prozent verteuert – mit China ist wieder Geld zu machen!

Die JD.com Inc. ist ein chinesisches Internetunternehmen, das die gleichnamige Online-Handelsplattform betreibt. Aufgrund staatlicher Regulierungen in China gerieten die Titel nahezu aller chinesischen Hightechs ordentlich unter Druck. JD.COM machte dabei keine Ausnahme. Nun aber erholen sich die Kurse wieder. Eine technische Reaktion oder mehr? Fakt ist: Der in der Vorwoche erfolgte Break out über die 200-Tagelinie könnte sich im Idealfall als nachhaltig erweisen.

Jetzt gilt es, den nächsten Widerstand ~87 USD nach oben zu durchbrechen. Dies würde weiteren Power in die Kurse tragen. Das bisherige Jahreshoch bei JD.com lag bei 108,29 USD. Kurs aktuell: 84,86 USD. Und einmal mehr sehen Sie: Kaum etwas ist spannender, als die Emerging Markets! Aber bitte umsichtig und unter Beachtung des Money Managements.

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.