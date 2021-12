JD.COM: Bärenflagge bei der China-Aktie! Droht das Delisting in den USA?

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com A":

China-Aktien bleiben unter Druck! Fundamentale Kennzahlen bei JD.COM (JD): Umsatz- und Gewinnwachstum, aber operatives Ergebnis im Minus!

Symbol: JD ISIN: KYG8208B1014

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie des chinesischen Internetunternehmens hat sich mit einem Plus von knapp 12 Prozent von ihrem Halbjahrestief im August erholt. Das Gap Down der Vorwoche in Kombination mit der Bärenflagge deutet jedoch auf einen erneuten Abverkauf hin.

Chart vom 10.12.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 79.71 USD





Meine Expertenmeinung zu JD

Meinung: Das Unternehmen aus Peking weist zwar übeer mehrere Jahre stetig wachsende Umsatz- und Gewinnzahlen aus, dennoch gibt es neben der Chartformation weitere Argumente die für einen zumindest kurzfristigen Short Trade sprechen. So trübt das negatives Betriebsergebnis die ansonsten guten fundamentalen Kennzahlen. Hinzu kommt, dass China-Aktien nach wie vor potentiell von einem Delisting an den US-Börsen bedroht sind. Die Aufsichtsbehörde SEC erwartet mehr Transparenz, wogegen chinesische Datenschützer sich quer stellen. Das klingt dann doch etwas seltsam, wenn ein Staat, der seine Bürger umfassend bespitzelt, diesbezüglich Bedenken anmeldet. Immerhin hat die chinesische Regierung Kompromissbereitschaft signalisiert, so dass womöglich noch ein Ausweg gefunden wird.

Setup

Mögliches Setup: Wenn die Bärenflagge nach unten aufgelöst wird, sitzen die Bären am Steuer und wir könnten einen Leerverkauf starten. Mit dem Stopp Loss über der Kerze vom Donnerstag hätten wir eine gute Absicherung. Die nächsten Quartalszahlen stehen erst am 17. Februar an, so dass wir ausreichen Zeit für Gewinnmitnahmen hätten. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BÄRISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in JD.

Veröffentlichungsdatum: 11.12.2021

