JDC Group-Aktie: Wachstumskurs setzt sich im 1. Quartal fort - Neues Kursziel - Aktienanalyse

Hamburg (www.aktiencheck.de) - JDC Group-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:



Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die JDC Group-Aktie (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) von 9,80 auf 9,50 Euro.



Der Konzernumsatz sei im ersten Quartal 2018 von 19,9 auf 22,5 Mio. Euro angestiegen (+12,9% yoy). Die positive Entwicklung sei dabei von allen Segmenten getragen worden. Im Segment Advisortech sei der Umsatz um 10,5% auf 18,4 Mio. Euro (Vorjahr: 16,7 Mio. Euro) gewachsen. Der Bereich Advisory habe den Umsatz um 9,6% auf 6,1 Mio. Euro steigern können (Vorjahr: 5,5 Mio. Euro). Sowohl das in 2018 erfolgreich angelaufene Outsourcing-Geschäft mit der Lufthansa-Tochter Albatros wie auch die fortschreitende Integration der erworbenen Versicherungsbestände der Assekuranz Herrmann hätten maßgeblichen Anteil an der erfreulichen Umsatzentwicklung gehabt.



Ergebnisseitig habe erneut eine überproportionale EBITDA-Steigerung von 30,9% auf 1,5 Mio. Euro (Vorjahr: 1,1 Mio. Euro) erreicht werden können, was vor allem auf eine Reduzierung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen sei. Die EBITDA-Marge habe sich hierdurch von 5,7% auf 6,6% verbessert.



JDC plane für 2018 weiterhin mit einem Jahresumsatz von mindestens 100 Mio. Euro, womit die Erlöse erstmals die 100 Mio. Euro-Marke überschreiten sollten. Für das EBITDA werde unverändert eine Zielgröße von mehr als 6 Mio. Euro avisiert.



Im Rahmen eines Analystenwechsels habe Marenbach seine kurz- und mittelfristigen Prognosen leicht gesenkt, wenngleich er weiterhin von einer Fortsetzung der dynamischen Ergebnisentwicklung ausgehe. Mittel- und langfristig rechne er mit neuen Impulsen durch das kürzlich gegründete Blockchain-Lab und weitere Outsourcing Mandate. Das Unternehmen habe zuletzt auch nochmals bekräftigt, die Vertriebsaktivitäten weiterhin auf die Gewinnung größerer Versicherungsbestände und die Anbindung von Großmaklern zu konzentrieren.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Der positive Geschäftsverlauf der Gruppe habe sich mit deutlichen Ergebnis- und Profitabilitätsverbesserungen im 1. Quartal fortgesetzt. Marenbach sehe diese Entwicklung jedoch ausreichend im Kurs reflektiert.Nach Überarbeitung seiner Prognosen und Fortschreibung des DCF-Modells bestätigt Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG, angesichts des begrenzten Upside-Potenzials seine Halteempfehlung für die JDC Group-Aktie bei einem neuen Kursziel von 9,50 Euro (zuvor: 9,80 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs JDC Group-Aktie:8,24 EUR -2,14% (28.05.2018, 12:00)Tradegate-Aktienkurs JDC Group-Aktie:8,28 EUR -1,19% (28.05.2018, 09:02)ISIN JDC Group-Aktie:DE000A0B9N37WKN JDC Group-Aktie:A0B9N3Ticker-Symbol JDC Group-Aktie:A8ADie JDC Group AG (früher Aragon AG) (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) steht für intelligenten Finanzvertrieb, gepaart mit neuen Beratungstechnologien in Zeiten der Digital Natives. Der neue Claim "BEST ADVICE. BETTER TECHNOLOGY" unterstreicht ihren Anspruch.Im Geschäftsbereich "Advisortech" bietet das Unternehmen über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für ihre Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sieht JDC Group den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermittle man über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe.Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, rund 1.200.000 Endkunden, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden Euro und mehr als 1,4 Milliarden Produktabsatz pro Jahr ist JDC Group einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. (28.05.2018/ac/a/nw)