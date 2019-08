Italien zwischen Regierungskrise und Verschuldung

Am Dienstag war es so weit: „Ich breche hier dieses Regierungs-Experiment ab“, verkündete Italiens scheidender Premierminister Giuseppe Conte. Nach nur 14 Monaten also das Ende der Koalition aus links verorteter Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Lega um Matteo Salvini. Eine große Erschütterung am Markt blieb jedoch aus, weder brachen die Kurse an der Mailänder Börse ein, noch stieg die Rendite der italienischen Bonds nennenswert an. Der Grund: Bereits am Mittwoch signalisierten die Chefs der sozialdemokratischen Partei PD eine erste Bereitschaft für Koalitionsverhandlungen mit der Fünf-Sterne-Bewegung – womöglich gar weiterhin mit Conte an der Spitze. Die Hoffnung auf ein schnelles Ende der Regierungskrise und auf eine vernünftige Regierung beruhigte die Anleger vorerst.



Spannend werden könnte es spätestens wieder im Herbst: Dann muss der endgültige Haushaltsentwurf für 2020 von Brüssel und dem italienischen Parlament genehmigt werden – Anlass genug für neue Zankereien, schließlich stieg die Staatsverschuldung Italiens eben erst an und liegt nun bei mehr als 133 % des dortigen Bruttoinlandsprodukts. Besonders brenzlig könnte es werden, wenn es tatsächlich zu Neuwahlen kommt: Nach wie vor zeugen Umfragen von einer großen Wählerschaft der Lega-Partei um Salvini. Dieser war jedoch in den vergangenen Monaten bereits mehrfach auf Konfrontationskurs mit der EU gegangen. Verhandlungen über den Haushalt und die Finanzpolitik Italiens dürften unter einem Premier Salvini deutlich schwieriger werden – und spätestens dann auch wieder ihre Spuren auf dem Markt hinterlassen.