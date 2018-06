Italien und die globale Schuldenblase

Die jüngste Italien-Krise ist überstanden. Alle sind erleichtert, dieKurse von Aktien steigen. Bloomberg hatte auf dem Höhepunkt der Krisegetitelt, es fühle sich an wie 2012, Italien sei Griechenland mal zehn.Guter Vergleich.Was für ein bizarres Kasperle-Theater: Nachdem die Parlamentswahlen inItalien Anfang März zunächst zu einer Patt-Situation im Parlamentgeführt hatten, wurde schließlich eine Koalitionsregierungzusammengezimmert. Die lehnte Staatspräsident Mattarella Ende Mai ab,weil ein Euro-Kritiker als Finanzminister benannt worden war. EinigeTage später stimmte er einer neuen Regierung zu, in der eben dieserKritiker nun Minister für europäische Angelegenheiten ist.Die beiden Parteien in der Regierung waren in der Parlamentswahlangetreten mit dem Versprechen, ein Grundeinkommen einzuführen und dieSteuern zu senken. Das würde die Staatsverschuldung von 2,3 Bill. Euroum geschätzte 180 Mrd. Euro steigern. Um die Finanzierung zu erleichternund sich ein Stück weit vom Euro abzukoppeln, denkt dieRegierungskoalition über einen „mini-BOT“ nach, eine ArtParallelwährung, die wahrscheinlich zwischen 5% und 10% niedrigergehandelt würde als der Euro.Italien ist mit seiner Staatsverschuldung von 132% des BIP nicht daseinzige Problem der Eurozone. Deutschland weist einen starken,nachhaltigen Handelsbilanzüberschuss gegenüber dem Rest der Eurozone ausund finanziert die Nachfrage der Partner „großzügig“. Das schlägt sichu.a. im Target-Saldo des Eurosystems nieder, hier stehen Forderungen von902 Mrd. Euro gegenüber den anderen Mitgliedern der Eurozone. DieseForderungen sind weder besichert, noch werden dafür Zinsen bezahlt. Werglaubt, dass diese jemals wieder hereinkommen?Ein wichtiger Teil dieser Forderungen steht in den Büchern europäischerBanken. Das Kreditrating der Deutschen Bank wurde erst kürzlich auf BBB+gesenkt, andere deutsche Banken könnten folgen. Was ein Vorteil derdeutschen Wirtschaft ist, ist ein Nachteil insbesondere der südlichenPeripherie der Eurozone. Hier müssen die Löhne immer weiter sinken, umGüter von dort konkurrenzfähig zu machen. Abgesehen davon hat diedeutsche (Export-)Wirtschaft in den zurückliegenden Jahren auch über denEurokrisen-bedingt schwachen Euro-Kurs massiv profitiert.Der frühere Chef-Volkswirt der BIS, der „Zentralbank der Zentralbanken“,William White, sagte angesichts der überbordenden weltweitenVerschuldung, der Auslöser einer Krise kann irgendetwas sein, seineBedeutung muss nicht einmal in irgendeiner Relation zum Gesamtsystemstehen. Daher sollte man sich nicht mit möglichen Auslösern einer Krisebeschäftigen, sondern frühzeitig Zeichen möglicher Instabilitätenidentifizieren.Italien gehört ganz sicher dazu. Dazu der Chart der Rendite derzweijährigen itanienischen Staatsanleihen. Würde man in diesem nachHinweisen auf einen möglichen Krisentrigger gesucht haben, hätte man zudem Schluss kommen müssen, mit Italien ist alles in Ordnung. Bis MitteMai lag die Rendite sogar im negativen Bereich – ein Land mit der nachGriechenland zweithöchsten Schuldenquote in der Eurozone bekam nochGeld, wenn es sich weiter verschuldete. Dann schoss die Rendite imKontext der Regierungskrise bis auf 2,4% in die Höhe und fiel nach„genehmigter“ Regierung bis auf unter 0,8%. Jetzt scheint sie sichirgendwo bei 1,5% einzupendeln (siehe Chart!).Die Euro-Währungsunion lässt alle Mitglieder ihre eigene Fiskalpolitikmachen. Das mag ja mal übergangsweise funktionieren, kann aber keineDauerlösung sein. Genau das ist es aber, es war einer der Eckpfeiler,auf die sich die Gründungsmitglieder verständigt haben. Die europäischenRegierungen haben unvereinbare Interessen. Das mag an Geschichte undGeographie liegen, auf europäischem Boden gab es jahrhundertelangKriege. Die Abwesenheit von Krieg mit militärischen Mitteln wurdeerreicht, der Krieg um die eigenen wirtschaftlichen Pfründe geht weiter.Im Grunde hat sich nichts geändert, auch der bewaffnete Krieg dientletztlich immer wirtschaftlichen Interessen.An diesem Grundproblem ändert auch die EZB nichts, wie kreativ sie auchimmer bei der Erfindung neuer Finanzinstrumente und Programme vorgeht,um die Risse in der Eurozone zu kitten. Es trifft zu, was Ludwig vonMises vor Jahrzehnten sagte: „Durch Kunstgriffe der Bank- undWährungspolitik kann man nur vorübergehende Scheinbesserung erzielen,die dann zu umso schwererer Katastrophe führen muss. Denn der Schaden,der durch Anwendung solcher Mittel dem Volkswohlstand zugefügt wird, istumso größer, je länger es gelungen ist, die Scheinblüte durch Schaffungzusätzlicher Kredite vorzutäuschen.“Würde es tatsächlich in Italien zur Einführung des „mini-BOT“ kommen,muss sich die EZB etwas einfallen lassen. Denn das würde sofort weltweitZweifel am Bestand des Euro aufkommen lassen und natürlich auch anderebesonders Schulden-geplagte Euro-Länder auf ähnliche Ideen bringen.Selbst wenn es nicht dazu kommt, wäre das ein effektives Druckmittel, umder EZB weitere „Innovationen“ abzuringen. Der deutschenExport-Industrie würde ein solchermaßen unter Druck kommender Euro indie Hände spielen, aber möglicherweise gibt es dann ganz andereWidrigkeiten.Die hinter der Italienkrise stehende „Mutter aller Krisen“ ist dermittlerweile erreichte enorme Verschuldungsgrad. Er liegt weltweit beiknapp 300% in Bezug auf das BIP (siehe auch hier!). Die entwickeltenLänder sind weit höher verschuldet als die Emerging Markets mit 210%.Aber bei diesen ist die Gefahr eines „Betriebsunfalls“ deswegen nichtkleiner, sind ihre Finanzierungsquellen doch häufig weniger stabil(siehe Chart!).So lange mit Schulden Produktivität finanziert wird, besteht die Chance,den Schuldendienst aus zusätzlichem Einkommen heraus zu finanzieren.Aber dieser Punkt ist längst überschritten. Ein immer größerer Teilneuer Schulden wird zur Refinanzierung alter Schulden oder für privatenund staatlichen Verbrauch verwendet.Das führt zu der Erkenntnis, dass der angehäufte Schuldenberg überhauptnicht mehr abgetragen werden kann. Und das gilt erst recht, wenn mannicht-bilanzierte Verbindlichkeiten wie etwa Pensions- undRentenansprüche mit einbezieht. Für die USA hat das Congressional BudgetOffice (CBO) unter Annahme eines beständigen Wirtschaftswachstums von 3%p.a. ausgerechet, dass innerhalb der nächsten 18 Jahre das gesamteSteueraufkommen hierfür eingesetzt werden muss. In Deutschland müssendie Lohn- und Einkommenssteuern nach Berechnungen der Deutschen Bank bis2045 auf 80% steigen, um Renten und Pensionen zu finanzieren.Nach 2007 stiegen die Staatsschulden besonders stark an. Das hat inerster Linie mit der Rettung des Finanzsystems nach dem Kollaps in 2008zu tun. Aber auch die Unternehmen (non-financial) sahen keinen Anlass,ihre Neuverschuldung zurückzufahren, ermuntert durch die Geldflut derZentrabanken zur Bekämpfung der Finanzkrise. Hätten sie damit produktiveInnovationen finanziert, wäre das zu begrüßen gewesen. Stattdessendienten neue Unternehmensschulden häufig dazu, eigene Aktien zurück zukaufen. Aktionäre freut das, fragt sich nur, wie lange. Unproduktiverlassen sich Firmenschulden kaum einsetzen. Wie stark der Umfang derAktienrückkäufe in den zurückliegenden Monaten zugenommen hat, zeigt derfolgende Chart (siehe Chart!).Aktienrückkäufe lassen die Bewertung eines Unternehmens attraktiveraussehen, seine Finanzsituation entwickelt sich jedoch in eineungünstige Richtung. Das ist ein Problemkreis, den man hinsichtlichkünftiger Instabilitäten beachten muss, ich hatte mich hier damitzuletzt näher befasst, dabei spielen auch die näher rückendenRefinanzierungen eine Rolle. Kleinere Unternehmen haben hier wenigerSpielraum, erst recht mit schlechtem Kreditrating (hi-yield – Junk).Seit der Rezession 2008 hat sich der gemittelte Schuldenhebel dernicht-Finanz-Unternehmen in den USA von 3,4 auf 4,1 gesteigert. Habendie Firmenlenker nichts gelernt? Vielleicht doch – wenn sie davonausgehen, dass die Fed sie schon retten wird.Eine weitere Quelle von Instabilitäten ist bei den Emerging Marketsangesiedelt. Diese sind zwar als Gruppe niedriger verschuldet als dieentwickelten Länder. Aber ihre Finanzierungsquellen sind häufiginstabil. Für einen Renditeaufschlag von ein, zwei Prozent greifen„westliche“ Anleger hier zwar gerne zu. Aber eine langfristigeverlässliche Finanzierung ergibt sich daraus gewöhnlich nicht.Bis 2020 müssen in den Emerging Markets etwas 4,8 Bill. Dollarrefinanziert werden (siehe Chart!).Die Kreditratings sind per Saldo rückläufig. Wenn das so bleibt und wennsich die Zinsen zumindest in den USA weiter aufwärts bewegen, wird diesnur zu höheren Zinsen möglich sein. Entwickelt der Dollar Stärke, wäredas ein zusätzliches Problem.Was führt aus der Blase nicht rückzahlbarer Schulden heraus?Zentralbanken könnten diese in ihre Bilanz übernehmen – eine scheinbareeinfache Lösung, sie können nicht pleite gehen. Den Schulden des einensteht eine Forderung des anderen gegenüber. Was passiert dann mit derForderung? Würde sie mit frischen Zentralbankgeld beglichen, dürfte dasgenauso wenig werthaltig sein wie die Schulden. Ein Schuldenschnittwirkt ähnlich Asset-vernichtend. Also werden lieber neue Schulden gemacht…[Unter Verwendung von Material aus Debt Clock Ticking]Die Italien-Krise ruft ins Gedächtnis, dass die Eurozone weit vonStabilität entfernt ist. Dahinter steht letztlich eine gewaltige globaleBlase von Schulden, die nicht mehr zurückgezahlt werden können. Aufdieser Grundlage gibt es zwei weitere Problemkreise im Bereich der seit2008 deutlich gewachsenen Unternehmensverschuldung und im Bereich derEmerging Markets. Ein Funke kann zu einem Flächenbrand führen.Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben könnenhier eingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2018/06/09/italien-und-die-globale-schuldenblase/