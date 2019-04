Italien spielt mit dem Feuer

Zwei Zahlen ließen Finanz- und Wirtschaftsexperten vor wenigen Tagen aufhorchen: Italien senkt seine Wachstumsprognose für das laufende Jahr von ursprünglich 1,0 % auf nur noch 0,2 %. Zudem steigt die von der italienischen Regierung erwartete Neuverschuldung von 2,04 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf 2,4 %. Sah sich Italien bereits im dritten und vierten Quartal 2018 mit einer schrumpfenden Wirtschaft konfrontiert, erwartet die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für 2019 ebenfalls einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2 %. Wenig verheißungsvolle Zahlen also, zumal Italien bereits jetzt um 130 % des BIP verschuldet ist – in absoluten Zahlen das am höchsten verschuldete Land der Eurozone.

Als Ursachen dieser schlechten Aussichten werden jedoch weniger die derzeitigen Konjunktursorgen angeführt, als vielmehr die Politik der populistischen Regierung. Eine teure Rentenreform sowie neue Sozialleistungen wurden zwar beschlossen, ihre finanzielle Grundlage blieb indes ungeklärt.

Obschon die Europäische Zentralbank (EZB) im März Banken günstige Kredite in Aussicht stellte, drohen angesichts der Wirtschaftspolitik Italiens brenzlige Szenarien. So könnte ein neuerlicher finanzpolitischer Streit zwischen Italien und der EU die Renditen italienischer Staatsanleihen nach oben treiben. Da die Banken Italiens italienische Staatsanleihen im Wert von etwa 400 Millionen EUR halten, müssten diese im Falle von Kursverlusten zugunsten ihrer Bilanzen eine erhebliche Menge Geld abschreiben, was der Startpunkt einer Bankenkrise sein könnte.

Noch dramatischer wäre eine Rezession in ganz Europa: Dann droht Italien womöglich eine schlechtere Kreditwürdigkeit mitsamt einem Sparprogramm, das sich wiederum negativ auf die wirtschaftliche Lage auswirkt. Spätestens zum Zeitpunkt einer sich in Europa ausweitenden Rezession würde sich dies auch auf deutsche Staatsanleihen niederschlagen – so erwartet UBS-Chefökonom Garcia in diesem Falle bei zehnjährigen Bundesanleihen eine Rendite von -1,0%.