Italien: Sehr hohe Staatsverschuldung

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Italien weise mit rund 132% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) eine sehr hohe Staatsverschuldung auf, berichten die Analysten der Helaba.



Im Vergleich hierzu liege der Wert in der Eurozone bei 87% und in Deutschland bei aktuell nur 64%. Trotz der über Jahre gesunkenen Kapitalmarktrenditen habe dies dazu geführt, dass Italien mit etwa 3,8% des BIP nach wie vor mehr für den Zinsdienst zahlen müsse als die Eurozone (2,0%) oder gar Deutschland (1,1%). Dies verringere den Haushaltsspielraum. Dass Italien in den vergangenen drei Jahren das Maastricht-Kriterium von 3% des BIP habe einhalten können, sei einem positiven Primärsaldo zu verdanken gewesen. Zwar würden die Zinszahlungen am BIP vorerst noch zurückgehen. Allerdings dürfte die Geldpolitik eine behutsame Zinswende einleiten. Die Verunsicherung durch die italienische Politik habe zudem die Spreads beispielsweise zu Deutschland bereits deutlich erhöht. Eine solide Haushaltspolitik dürfe deswegen auch von der sich bildenden neuen Regierung nicht aufgegeben werden. Wichtiger sei mit strukturellen Reformen die Wachstumsdynamik Italiens zu erhöhen. Damit würde die Staatsverschuldung gemessen am BIP allmählich sinken. (01.06.2018/ac/a/m)









