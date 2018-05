Italien: Negative MIB-Entwicklung spiegelt Skepsis der Marktteilnehmer gegenüber politischer Lage wider

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE MIB":

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die aktuell negative Wertentwicklung des italienischen Leitindex FTSE MIB (ISIN IT0003465736/ WKN 145814) von -4,5%, spiegelt die Skepsis der Marktteilnehmer gegenüber den politischen Entwicklungen in Italien wider, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.

Dennoch zähle der Index mit 5,67% seit Jahresanfang noch zu den Besten in Europa. Es bestehe also noch Hoffnung. Genauso sei auch die aktuelle politische Lage zu bewerten. Italiens Fünf-Sterne-Bewegung und die rechte Lega hätten den Juristen Giuseppe Conte als Premier beider Parteien vorgeschlagen. Nach intensiven Verhandlungen zeichne sich eine in dieser Konstellation kaum für möglich gehaltene Regierungsbildung ab. Die neue Regierung müsste als europakritisch eingeordnet werden. Man möchte aber nicht den Euroraum oder gar die Europäische Union verlassen, sondern diese nur reformieren. Italien solle mehr finanzielle Freiheit bekommen, um politisch nicht weiter die gewohnten und Wege der letzten Jahre zu gehen.

Ob die Maßnahmen zur Verbesserung der "Lebensqualität der Italiener" zielführend seien, vermöge heute noch niemand zu sagen. Allerdings hätten auch schon in Griechenland und Portugal vorab medial abgeschriebene Regierungen teils beachtliche Erfolge bei der Wiederbelebung der Wirtschaft erreicht. Daher dürften auch die Kapitalmärkte erst einmal relativ gelassen reagieren und der neuen Regierung eine Chance geben. Das Projekt "Italien" - sofern erfolgreich - könnte damit für ganz Europa eine Trendwende sein. (22.05.2018/ac/a/m)