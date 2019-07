Italien im Fokus

Italiens Vize-Premierminister Matteo Salvini wähnt sich obenauf: Am Donnerstag drohte Salvini, Chef der rechten Lega-Partei, dem Koalitionspartner der 5-Sterne-Bewegung eine Neuwahl im Herbst diesen Jahres an. Grund: Bei der Parlamentswahl 2018 holte die 5-Sterne-Partei 33 %, die Lega nur deren 17. Bei der Europawahl vor kurzer Zeit kehrten sich die Verhältnisse jedoch um – und Salvini nutzt dieses Ergebnis als Druckmittel.Eine solche Neuwahl hätte auch Auswirkungen auf den Haushaltsstreit mit der EU. So muss Italien bis Oktober einen Haushaltsentwurf für 2020 vorlegen. Die EU pocht dabei auf die Einhaltung der EU-Regeln für das Budget, die italienische Regierung hingegen versprach ihren Wählern vollmundig Steuersenkungen und höhere Sozialausgaben.Würde die Lega künftig stärker die Regierungspolitik bestimmen, würde auch das Thema der Mini-Bots an Brisanz gewinnen. Diese Mini-Bots, auf Papier verbriefte, kurzfristige Anleihen in einer kleinen Stückelung von 5 bis 500 EUR, ließen sich wie Geld verwenden – eine Parallelwährung zum Euro. Eine solche, von der Lega favorisierte, faktische Parallelwährung samt einer Neuverschuldung würde von der EU wohl nicht geduldet werden. Zähe Verhandlungen oder gar Klagen vor EU-Gerichten wären die Folge, die Stimmung an den Märkten dürfte dann erheblich gedrückt werden.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.