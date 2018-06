Ist ein starker Dollar eine Gefahr für die Schwellenländer?

München (www.aktiencheck.de) - Die Währungskrise in der Türkei hat Schwellenländerinvestoren aufgeschreckt, nicht zuletzt angesichts der wachsenden Besorgnis über den steigenden US-Dollar, so Morgan Harting, Portfolio Manager Emerging Markets Multi-Asset beim Asset Manager AllianceBernstein (AB).



Nach Erachten der Experten seien Länder und Unternehmen in den Emerging Markets (EM) insgesamt jedoch gegenüber einem stärkeren Dollar viel widerstandsfähiger als in der Vergangenheit. Die Erholung der Schwellenländer von Anfang 2017 bis Anfang 2018 sei mit einer steten Abschwächung des Dollars zusammengefallen. Ob dies reiner Zufall gewesen sei, sei zu bezweifeln. In der Tat würden viele Analysten den Abschwung des Greenback als einen wesentlichen Faktor für die erstaunliche Wertentwicklung in den Schwellenländern sehen.



Als der Dollar jedoch zu Beginn dieses Jahres zugelegt habe, seien EM-Assets unter Druck geraten und insbesondere Anleihen hätten erhebliche Rückgänge verzeichnet. Doch nicht nur sie: Bereits nach vier Monaten hätten nervöse Anleger Geld aus sowohl Anleihe- als auch Aktienfonds abgezogen, die in den Schwellenländern investieren würden.



Nach gängiger Meinung sei ein stärkerer Dollar für EM-Schuldner problematisch, denn diese müssten ihre Verbindlichkeiten zu einem weniger günstigen Wechselkurs zurückzahlen. Viele Analysten würden das Comeback des Dollars als Anzeichen für eine allgemeine Liquiditätsverknappung sehen. Gleichzeitig sei es auch ein Anzeichen dafür, dass die Risikobereitschaft der Anleger nachlasse und diese Geld aus den risikoreicheren Schwellenländern abziehen würden - und das stelle Schwellenländer-Assets vor Herausforderungen.









Das alles seien valide Punkte. Betrachte man die gegenwärtige Situation jedoch im Gesamtkontext, ergebe sich ein anderes Bild. Obwohl sich der Dollar im April erholt habe, werde er immer noch um etwa 10 Prozent niedriger gegen andere wichtige Währungen gehandelt, als während seines Höchststands Anfang 2017. Seinen Fünfjahresdurchschnitt habe der Dollar nicht überstiegen. Aus diesem Grund sei der Wechselkursdruck für EM-Schuldner nach Meinung der Experten durchaus tragbar.Der Liquiditätsdruck könnte ebenfalls überbewertet sein. Zwar dürfte sich der Liquiditätsspielraum weltweit schmälern. Anleger sollten jedoch bedenken, dass dieser Schritt von einem extrem lockeren Niveau aus erfolge. Gleichzeitig werde von den meisten großen Zentralbanken erwartet, dass sie ihre akkommodierende Politik zumindest für den Rest des Jahres beibehalten würden.Währungsschwankungen würden für EM-Unternehmen und die betreffenden Länder heute möglicherweise keine so große Rolle wie in der Vergangenheit spielen. Viele EM-Unternehmen würden jetzt den Großteil ihrer Gewinne in ihren Heimatmärkten erwirtschaften und seien weniger in Dollar verschuldet. Hierzu würden einige der größten Indexschwergewichte gehören, wie etwa chinesische Internetunternehmen, die kaum auf Änderungen des Dollarkurses oder der Zinssätze reagieren würden. Exportabhängige Unternehmen dagegen würden von der Aufwertung des Dollar profitieren, was ihre Wettbewerbsfähigkeit insbesondere auf dem US-Markt verbessere.Schwellenländer seien heute gegenüber einem starken Dollar bedeutend weniger anfällig als vor fünf Jahren. Denn: Sie hätten nach der globalen Finanzkrise ihre Hausaufgaben gemacht und dafür gesorgt, dass ihre Außenbilanzen viel solider und weniger auf externe Finanzierung angewiesen seien. Hierbei gebe es selbstverständlich Ausnahmen, die schwächer erscheinen würden, wie zu Beispiel die bereits erwähnte Türkei. Daher müssten Anleger in einem von einem starken Dollar geprägten Umfeld selektiv sein, wenn sie sich EM-Anleihen nähern würden.Selbst wenn ein stärkerer Dollar die langfristige EM-Erholung nicht bedrohe, sei klar, dass er den Markt über kürzere Zeiträume beeinflussen könne. Aus diesem Grund sei es heute besonders wichtig, die Währung in den Portfolios aktiv zu verwalten.Die teilweise Absicherung (Hedging) eines Portfolios, das in EM-Währungen gehalten werde, biete gegenüber dem US-Dollar mehrere Vorteile. Sie erlaube Investoren, sich auf Anlagen mit starken Fundamentaldaten zu konzentrieren und gleichzeitig die Volatilität zu dämpfen. Sollte der US-Dollar zudem erstarken, könnten sie sogar von der Absicherung profitieren.Darüber hinaus würden sich die Kosten für das Hedging gegenwärtig auf einem Zehnjahrestief befinden. Der Hauptgrund dafür liege darin, dass die Zinsen in den USA steigen würden, während sie in den Schwellenländern niedrig bleiben würden.Natürlich seien EM-Assets von Änderungen der Risikobereitschaft betroffen. Zwar habe sich der Risikoappetit in diesem Jahr etwas abgeschwächt - das würden Indikatoren wie der CBOE Volatility Index (VIX), der die erwarteten Schwankungen am US-Aktienmarkt messe, oder die Futures-Positionierung zeigen. Jedoch seien die Anleger nach Ansicht der Experten weiterhin risikofreudig. Zudem sei der VIX seit Anfang Februar bereits zu einem Drittel zurückgegangen, was Ausdruck geringerer Schwankungen sei.Sehe man vom Faktor Währung ab, würden die Experten denken, dass die zugrundeliegenden Trends für Wirtschafts- und Gewinnwachstum in den meisten EM-Ländern stark bleiben würden. Dies sollte weitere Erträge in EM-Anleihen- und Aktienmärkten unterstützen.EM-Vermögenswerte hätten in letzter Zeit empfindlich auf Änderungen des US-Dollarkurses reagiert. Die Experten seien jedoch der Meinung, dass ein aktives Management der Währungs-, Aktien- und Anleiheauswahl Anlegern helfen könne, interessante langfristige Erträge aus einzelnen Wertpapieren zu erzielen und gleichzeitig die kurzfristige Volatilität zu dämpfen, die in Verbindung mit Dollarkursbewegungen entstehen könne(04.06.2018/ac/a/m)