Ist der aktuelle Kursanstieg beim Dow Jones Industrial Index nur ein Strohfeuer?

Der Dow Jones Industrials Index (DJI) bildete am 5.1.2022 bei 36952.65 Punkten einen Hochpunkt aus und notierte im Anschluss bis 30635.76 Punkten am 20.5.2022 tiefer. Der Folgeanstieg verlief bis 33272.34 Punkten am 1.6.2022. Der Dow Jones Industrial Index notiert am Dienstag, den 7.6.2022 bei 32756.87 Punkten. Mit dem Tiefpunkt vom 20.5.2022 wurde ein Zweifaches X-Sequentials 5XZ Abwärtsziel erreicht.

Auf den heutigen Tag fällt ein Zeit Ziel. Dieses Zeit Ziel wird bestätigt, wenn die Kurse ab Mittwoch nicht unterhalb des Tagestiefs vom heutigen Dienstag notieren. Es ergäbe sich dann die Prognose eines Kursanstiegs bis 34625 Punkten bis 35170 Punkten. Als Zeit Zielzone für einen Hochpunkt ergibt sich der in der Kursgrafik grün markierte Bereich (28.6.2022 bis 19.7.2022).

Was ist aber wenn diese Bilderbuch Analyse nicht aufgehen sollte?

Wie weit kann der Dow Jones Industrial Index tiefer notieren?

Vor allem weil beim Nasdaq Composite Index analytisch der Tiefpunkt noch nicht gesehen wurde und beim Dow Jones Transportation Index analytisch nach einem Anstieg derzeit eine Seitwärtsbewegung ansteht. Diese Erkenntnisse bestehen zudem seit ca. 3 Wochen und bislang wurden diese leider noch nicht widerlegt.

Für den Dow Jones Industrial Index wäre ggf. nichts Gutes zu erwarten.

Die X-Sequentials Chartanalyse Methode bekannt aus dem Buch "Besser traden mit X-Sequentials" erschienen beim Börsenbuchverlag kann hier Licht ins Dunkle bringen.

Zunächst:

Für eine Umkehr der Kurse von Abwärtsrichtung in Aufwärtsrichtung müssen die Tagesschlusskurse nun permanent oberhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke von 32685.17 Punkten notieren. Unterstützung befindet sich bei 32285 Punkten, 31820 Punkten und maximal bei 31365 Punkten.

Dow Jones Industrial Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

In der nächsten Kursgrafik ist ein weiteres X-Sequentials X5 Muster zu sehen. Dieses formierte sich vom 1.12.2021 bis zum 24.2.2022. Es handelt sich um ein X-Sequentials X5 Muster. Mit dem Hochpunkt am 21.4.2022 bei 35492.22 Punkten wurde das halbe X-Sequentials 5XZ Aufwärtsziel erreicht. Bei dem Tiefpunkt vom 20.5.2022 bei 30635.76 Punkten handelt es sich um die Hälfte des X-Sequentials 5XZ inversen Abwärtsziels. Notiert der Dow Jones Industrial Index ab diesem Zeitpunkt mit seinen Kursen unterhalb der Marke von 32299 Punkten und notiert kein Folgekurs oberhalb dieser Marke, dann ist ein weiterer Kursrückgang bis in die vollständige X-Sequentials 5XZ inverse Kurszielzone bei 27835 Punkten bis 26350 Punkten zu erwarten. Die relevanten Zeit Ziele fallen auf den 22.6.22-29.6.22-7.7.22 und 25.7.22-1.8.22-8.8.22 und 24.8.22-31.8.22-8.9.22. Zu diesen Zeit Zielen ist die Ausbildung eines finalen Tiefpunkts sehr wahrscheinlich.

Viel Erfolg!

Dow Jones Industrial Index 1 Tages X-Sequentials Chart Nr.2:

Link: Zum Chart



