Ist die Munich Re gegen Corona immun?

Münchener Rück (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 226,76 // 240,45 Euro Unterstützungen: 207,07 // 198,25 Euro

Strategie für fallende Kurse WKN: UZ850P

Typ: Mini-Future Short akt. Kurs: 11,13 - 11,16 Euro

Emittent: UBS Basispreis: 317,26 Euro

Basiswert: Münchener Rück KO-Schwelle: 301,40 Euro

akt. Kurs Basiswert: 207,70 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 12,97 Euro Hebel: 1,88

Kurschance: + 18 Prozent Quelle: UBS

Der Aktienkurs der Münchener Rück verliert aufgrund der Unsicherheit, die von den Corona-Kosten für die Versicherungsbranche ausgeht. Großteils sind Epidemie-Kosten zwar nicht versicherbar gewesen, dennoch werden Kosten auf den Rückversicherer zukommen und die Marktteilnehmer negativ überraschen. Bei all dem angerichteten Schaden der Corona-Pandemie stellt sich die Frage, wer dafür aufkommen muss. Wie viel davon landet bei den Rückversicherern? Die Erfahrungen aus der SARS-Epidemie vor 15 Jahren haben die Versicherer dazu bewogen, Schäden durch den Ausfall von Veranstaltungen oder Betriebsunterbrechungen aufgrund einer Epidemie in der Regel aus dem Leistungsanspruch auszuklammern. Trotzdem gibt es wenige Polizzen, die auch einen Schutz bei Epidemien bieten. Je stärker sich die Viruswelle ausweite, desto stärker wäre jedoch auch die Münchener Rück betroffen. Der abzudeckende Schaden könnte mehr als 400 Millionen Euro betragen. Doch die Erfahrung aus der Corona-Geschichte eröffnet auch die Möglichkeit, in Zukunft maßgeschneiderte Produkte anzubieten und neues Geschäft aufzutun. .. Von den Marktakteuren ist zu erwarten, dass die Corona-Kosten dann final eingepreist werden, wenn die ad hoc Meldungen der Firmen präsentiert werden. So gab Adidas gestern trotz Kursverlust von 25% im Vorfeld der Zahlen nochmals knappe 10 % nach der Bilanzpräsentation ab. Dieser Effekt könnte auch bei der Münchener Rück auftreten, die im Zuge der aktuellen Verkaufswelle am Markt auch gute 25 % Kursabschlag zu erleiden hat und somit sämtliche Gewinne seit August 2019 wieder abgeben musste. Gestern fand der Kurs in der Höhe der Unterstützung bei 207 Euro sein Tagestief und gehörte mit zu den großen Verlierern im DAX. Das Erreichen der nächsten Supportlinie bei 198,25 Euro scheint nur mehr eine Frage der Zeit. Im Falle einer "V"- förmigen Erholung trifft die Kursverlauf auf den Widerstand bei 226,76 Euro. In Summe besteht aber Momentum nach unten, was für eine Short-Strategie spricht.Fazit Der Aktienkurs der Münchener Rück verliert aufgrund der Unsicherheit, die von den Corona-Kosten für die Versicherungsbranche ausgeht. Großteils sind Epidemie-Kosten zwar nicht versicherbar gewesen, dennoch werden Kosten auf den Rückversicherer zukommen. . Der Mini Future Short ( WKN UZ850P ) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 1,88 von einem fallenden Kurs der Aktie der Münchener Rück zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 93,70 Euro (45,11 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 225,00 Euro an. Beim Mini Future Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 9,23 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 187,60 Euro liegen (12,97 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,2 zu 1.Urheberrecht / Bildmaterial:

