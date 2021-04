Ist die Luft beim DAX raus?

1. SAP (WKN 716460)

Unter hohen Umsätzen im Stuttgarter Börsenhandel kann die SAP-Aktie um 1,1% zulegen. Am Morgen äußerten sich Analysten der Baader Bank positiv und sprachen für die Papiere des Software-Herstellers eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 134 Euro aus. Das Unternehmen könnte mit soliden Quartalsergebnissen Vertrauen bei Investoren zurückgewinnen, so der Baader-Analyst.



2. Deutsche Telekom (WKN 555750)

Seit einigen Wochen regelmäßig unter den meistgehandelten Werten in Stuttgart führen unsere Händler auch heute bei der Deutschen Telekom viele Orders aus. Die aktuell von vielen Analysten zum Kauf empfohlene Aktie notiert am Donnerstag beinahe unverändert um die 16,60 Euro.



3. Daimler (WKN 710000)

Die meistgehandelte Automobilaktie unter Stuttgarter Anlegern ist heute die Daimler AG. Alle drei Werte – Daimler, VW und BMW – notieren leicht im Minus. Für positive Stimmung sorgen indes Meldungen aus China, wonach der Automobil-Absatz der Konzerne dort wieder deutlich anzieht. China gilt für die deutschen Autobauer als wichtiger Wachstumsmarkt.