Ist die Barrick Gold-Aktie ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

die US-amerikanische Barrick Gold Corp. ist mit einer Jahresproduktion von 5,5 Mio. Unzen Gold einer der größten Goldproduzenten der Welt. Am 26. Juli hat das Unternehmen die Zahlen des zweiten Quartals veröffentlicht. Der Gewinn, der um Einnahmen aus Verkäufen von Unternehmensteilen in Höhe von 823 Mio. $ bereinigt wurde, beträgt 261 Mio. $. Damit liegt er um stattliche 22% über den Analystenschätzungen.





Quartalszahlen belegen erfreuliche Fortschritte





Die Gewinne von Bergbauunternehmen unterliegen sehr starken Schwankungen, da sie vor allem vom Preis der geförderten Rohstoffe abhängen. Deshalb sind die Quartalsgewinne bei weitem nicht so wichtig, wie die Finanzberichterstattung Glauben macht. Viel wichtiger sind die Gesamtkosten der Produktion, und diese konnten gegenüber dem Vorjahresquartal von 782 $ pro Unze auf 710 $ gesenkt werden. Hier zeigen sich die positiven Ergebnisse der Restrukturierung der vergangenen Jahre ebenso wie in der konsequenten Reduzierung der Verschuldung.

Konsequente Schuldenreduktion zeigt positive Wirkung

Aufgrund einer sehr hohen Unternehmensverschuldung gehörte Barrick Gold bisher nicht zu meinen Favoriten im Edelmetallbereich. Inzwischen wurde die Verschuldung, die 2014 noch 13,1 Mrd. $ betrug, auf 7,4 Mrd. $ reduziert. Das zunächst sehr ehrgeizig anmutende Ziel, per Ende 2018 nur noch mit 5 Mrd. $ verschuldet zu sein, erscheint inzwischen nicht nur realistisch, sondern problemlos zu erreichen. Hier hat das Unternehmen eine sehr wichtige Weichenstellung vollzogen und vorbildlich umgesetzt. Damit kommt die Barrick Gold-Aktie für konservative Anleger prinzipiell als Investment im Edelmetallsektor in Frage.

Prall gefüllte Projekt-Pipeline für die Zukunft

Noch viel wichtiger als die Verschuldung, die laufende Produktion, die aktuellen Kosten und die sich daraus ergebenden Quartalsgewinne sind natürlich die Zukunftsaussichten. In dieser Hinsicht ist Barrick bestens aufgestellt und zeigt eine prallgefüllte Pipeline aussichtsreicher Minenprojekte in den unterschiedlichsten Entwicklungsstadien. Diese befinden sich überwiegend in Nordamerika, mit einem weiteren Schwerpunkt in Südamerika.





Das Unternehmen wird also auch in Zukunft überwiegend in Nord- und Südamerika tätig sein. Damit hält sich das politische Risiko, das im Bergbau eine oft unterschätzte Rolle spielt, in überschaubaren Grenzen. Ein zweiter wichtiger Punkt für konservative Anleger.

Sie müssen den Goldpreis im Auge haben

Der alles entscheidende Einflussfaktor für den Geschäftsverlauf und die Kursentwicklung eines Goldproduzenten ist natürlich der Goldpreis. Von seiner Entwicklung hängt das Wohl und Wehe jeder Goldmine ab. Deshalb sollten Sie stets ein wachsames Auge auf den Goldpreis werfen und auf die Signale, die auf seine zukünftige Entwicklung schließen lassen, so wie ich das in meinem Börsenbrief Krisensicher Investieren regelmäßig für meine Leser tue.

Barrick Gold, Umsatz, 2015 bis 2017

Charttechnisch hat die Aktie noch kein neues Kaufsignal gegeben. Wir warten deshalb noch ab. Quelle: StockCharts.com

Die Charttechnik gibt für Barrick Gold noch kein Kaufsignal

Prinzipiell spielt bei meinen Kaufempfehlungen neben fundmentalanalytischen Überlegungen die Charttechnik eine große Rolle. Charttechnisch hat die Barrick Gold-Aktie noch keine überzeugenden Kaufsignale gegeben. Deshalb empfehle ich die Aktie den Lesern meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren im Moment noch nicht zum Kauf. Das kann sich allerdings schnell ändern, sobald entsprechende Signale gegeben werden.

Für bestimmte Edelmetall-Aktien schon

Bei einigen anderen Aktien des Edelmetallsektors zeigt sich aber schon ein deutlich bullisheres charttechnisches Bild und damit die Chance auf erfreuliche Gewinne. Deshalb habe ich diesen Kandidaten bei meinen Empfehlungen den Vorzug gegeben. Welche das sind, erfahren Sie in Krisensicher Investieren – hier 30 Tage lang kostenlos testen. Weitere Kaufempfehlungen zeichnen sich bereits ab, vielleicht schon in den nächsten Tagen.





Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende,





Ihr

Claus Vogt, Chefredakteur Krisensicher Investieren

P.S.: Der US-Aktienmarkt hat gerade eine potenziell sehr wichtige Trendwende nach unten vollzogen, und der DAX fällt schon seit ein paar Wochen.