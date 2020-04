Ist die Aktie der Shop Apotheke in der Corona-Krise ein Investment wert?

Freitag früh hat die Shop Apotheke aus Venlo, nah der holländischen Grenze, die eigene. Analysten waren bislang von 22% Umsatzwachstum ausgegangen. Social Distancing führt zu mehr Online-Bestellungen, wie wir schon bei einer Reihe von Onlinehändlern gesehen haben. Für das Jahr 2022 ist für Deutschland ein E-Rezept angekündigt. Das würde dem Geschäft der online-Apotheke weiter in die Hände spielen. Kunden, die in dieser Krise den Weg auf das Online-Portal der Shop-Apotheke gefunden haben, werden teilweise nach der Krise bei diesem Beschaffungsweg für ihre Medikamente bleiben.Die Shop Apotheke ist ein Startup, das in Wachstum investiert. Gewinne gibt es keine, die Verschuldung steigt von Jahr zu Jahr, um Marktanteile zu gewinnen. 860 Mio. Euro Jahresumsatz werden mit einer ebenso hohen Marktkapitalisierung bewertet, ein KUV von 1. Mit 33% Umsatzwachstum und einer negativen Gewinnmarge, demzufolge die Summe beider Ziffern über 40 liegen sollte.Ich werde in meinem wöchentlichen Börsenbrief zur Entwicklung der Shop-Apotheke auf dem Laufenden halten. Mein wöchentlicher Börsenbrief ist als E-Mail in einer reduzierten Gratis-Version, im 6-wöchigen Schnupperabo oder vollständig in der PLUS-Variante mit verschiedenen Optionen unter www.heibel-ticker.de erhältlich.