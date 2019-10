Israel: Die neue Chance für Cannabis-Anleger?

2019 ist der israelische Cannabis-Markt verstärkt in den Fokus der Anleger und Unternehmen gerückt – ein Trend, den Investoren, die am Marihuana-Sektor interessiert sind, unbedingt im Auge behalten sollten.Wie kürzlich technical420 berichtete, hat zum Beispiel Snoop Dogg, bereits stark im Cannabis-Geschäft investiert, eine strategische Partnerschaft mit einem in Israel tätigen Unternehmen namens Seedo abgeschlossen. Damit ist Snoop Dog nur einer unter vielen Prominenten, die die Chancen ergreifen wollen, die dieser Markt bietet. technical420 glaubt, dass das Interesse am israelischen Cannabismarkt in nächster Zeit noch steigen wird. Und die Experten glauben, dasszu den Unternehmen gehören wird, die von dieser Entwicklung profitieren können. (Lesen Sie hier unseren Bericht zu Isracann 2019 sei ein sehr erfolgreiches Jahr für den israelischen Cannabis-Markt gewesen, so technical420 weiter, und man glaube, dass dieser Markt gerade erst am Anfang eines jahrzehntelangen Wachstumszyklus stehe. Bei der Analyse von Unternehmen, die sich auf diesen Markt konzentrieren, sei man auf der Suche nach Gesellschaften, die gut finanziert sind, von einem Management geleitet werden, das sich auf den Shareholder Value konzentriere und über erkennbare Wachstumsfaktoren verfüge. Und nach Ansicht der Experten ist das bei Isracann der Fall.Die Vorteile des israelischen Marihuana-Marktes sind nach Ansicht von technical420 unter anderem die Wirtschaftlichkeit des Cannabis-Anbaus in Israel, die wesentlich größer sei als bei einem Anbau in Kanada. Das verschaffe Unternehmen wie Isracann einen gewichtigen Wettbewerbsvorteil. Hinzu komme die Nähe zum europäischen Markt. Lieferungen in die EU seien wesentlich schneller und einfacher zu bewerkstelligen. Und darüber hinaus sei die EU von der Bevölkerung her ein wesentlich größerer Markt als Nordamerika.Aufgrund dieser drei Faktoren ist technical420 bullish für den israelischen Cannabis-Sektor eingestellt – und man glaubt, dass Isracann kurz davon steht, zu einem der führenden Unternehmen in diesem Markt zu werden.Technical420 erwartet, dass Isracann im kommenden Jahr mehrere Meilensteine erreichen wird, die die Position des Unternehmens in Israels festigen. Deshalb sei Isracann eine Chance im Marihuana-Markt, die man auf dem Radar haben sollte, so die Experten.Den vollständigen Bericht von technical420 gibt es unter folgendem Link:Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Isracann Biosciences Inc. halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der Isracann Biosciences Inc. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal dieser Vertrag beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Erstellung von Berichten zu Isracann Biosciences Inc. entgeltlich entlohnt wird.