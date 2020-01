Isracann Biosciences: Der Weg voran wird nochmal klarer

konzentriert sich darauf, so schnell wie möglich die geplanten Cannabis-Einrichtungen in Israel zu errichten, mit deren Produkten man sowohl den israelischen als auch den ungleich größeren, europäischen Markt beliefern will. Dabei aber legt man bei Isracann höchsten Wert darauf, alle behördlichen Anforderungen genau zu erfüllen und den höchsten Standards zu genügen. Dazu gehört auch ein vor einiger Zeit in Auftrag gegebener, umfassender Projektcharakterisierungsbericht, der die geplanten Aktivitäten für die Entwicklung eines lizenzierten Cannabisanbau- und Verarbeitungsbetriebs in Nir, Israel, auflistet.In dieser detaillierten Untersuchung wurden die technischen Aspekte aller geplanten Aktivitäten der geplanten Farm aufgelistet und klare Richtlinien vorgegeben, um sicherzustellen, dass alle Auflagen zum Anbau von medizinischem Cannabis und dessen späterer Verarbeitung erfüllt werden. Der Bericht verschafft dem Unternehmen zudem Klarheit in Bezug auf internationale Regelungen sowohl für Israel als auch die EU, unter anderem zur Rohmaterialherstellung, Verarbeitung, Verpackung und Sicherheit an allen Stellen der Produktions- und Lieferkette sowie zum Vertrieb des Endprodukts.Die Autoren des Berichts, die vor Kurzem von Isracann engagierten Experten von LinC (by Growing Smart Ltd.), stellen detaillierte Optionen zu den der „guten Praxis“ entsprechenden Methoden der Optimierung des Produktionsverhältnisses von THX zu CBD, zur kosteneffizienten Akquisition und Entwicklung der Genetik sowie zu optimalen Techniken zum Schutz der Pflanzen vor Insekten und Krankheiten bereit. Der Bericht geht auch detailliert auf die klimatischen, topographischen etc. Bedingungen und deren Auswirkungen zum Beispiel auf die Einrichtung des Geländes, den Bau, die Bewässerung etc. etc. ein. Dabei wird ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet, die einzigarte Gegebenheiten der Umgebung optimal zu nutzen, um kosteneffizient große Ernten von hoher Qualität zu erzielen.Isracann-CEO Darryl Jones betont die Bedeutung dieses Berichts, der einen klaren Pfad zum Erreichen der strategischen Ziele des Unternehmens darlege. Die Erfahrungen des Management-Teams im Cannabis-Sektor hätten es Isracann erlaubt, die anfängliche Finanzierung für das Projekt zu erhalten und Branchenexperten zu gewinnen, die die Vision des Unternehmens teilen. All die verschiedenen Aspekte der Unternehmung würden nun entweder im Zeitplan oder sogar davor liegen und man sei weiterhin zuversichtlich, dass das Projekt in Israel zum Erfolg wird.Wie gewissenhaft sich das Unternehmen auf die zukünftigen Aktivitäten vorbereitet zeigt auch, dass Isracann sich die Dienste von Quality & Compliance Services Inc. (QCS) aus Kanada gesichert hat. Diese Gesellschaft bietet Beratungs- und Prüfungsdienstleistungen um die Einhaltung von GMP (Good Manufacturing Practices) sicherzustellen. Isracann hat QCS bereits jetzt eingeschaltet, um die Entwürfe für die Errichtung der geplanten Anlagen zu prüfen und somit die Übereinstimmung zwischen den israelischen Good Distribution Practices und den die Verarbeitung nach der Ernte betreffenden GMP der Europäischen Union sicherzustellen.Dass man QCS bereits jetzt engagiert, stellt laut Isracanns VP of Operations Matt Chatterton sicher, dass man die verschiedenen Export- und Importvorschriften von Anfang an korrekt interpretiert – und damit wichtige Zeit spart. Schließlich handelt es sich um einen sehr komplexen Bereich.Wir sind beeindruckt, mit welcher Sorgfalt und gleichzeitig hohen Geschwindigkeit Isracann sein Projekt vorantreibt und sehen das Unternehmen derzeit auf einem sehr guten Weg. Wir sind beeindruckt, mit welcher Sorgfalt und gleichzeitig hohen Geschwindigkeit Isracann sein Projekt vorantreibt und sehen das Unternehmen derzeit auf einem sehr guten Weg. Wir werden dieses unserer Ansicht nach sehr aussichtsreiche aber gleichzeitig natürlich auch riskante Unternehmen weiter genau beobachten und unsere Leser auf dem Laufenden halten. 