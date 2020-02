Isra Vision zündet Kursfeuerwerk

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

Kursfeuerwerk bei Isra Vision: Der Spezialmaschinenbauer steht offenbar vor einer Übernahme durch den Industriekonzern Atlas Copco. Dieser bietet den Isra Vision-Anteilseignern 50 Euro je Aktie – gegenüber dem Isra Vision-Schlusskurs von Freitag ein Aufschlag von ganzen 43 Prozent. Für die Aktie des SDAX-Konzerns ging es am Montag daraufhin um 46 Prozent nach oben und bei 51 Euro in der Spitze sogar über den veranschlagten Übernahmepreis. EUWAX



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.