Isra Vision profitiert weiter von starken Zahlen

Die Aktie von Isra Vision war zur Wochenmitte erneut der mit Abstand erfolgreichste Titel aller 100 HDAX-Werte. Fast 13 Prozent konnte der TecDAX-Vertreter zulegen. Gestern setzte sich der Anstieg in gemäßigterem Tempo weiter fort.

Die Begeisterung der Anleger beruht wohl immer noch auf den bereits am Freitag veröffentlichten Quartalszahlen des Unternehmens. Schon da war der Aktienkurs um über acht Prozent gestiegen. Trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen beträgt der gesamte Anstieg seitdem nun schon fast 25 Prozent.

Isra Vision hat die Marktteilnehmer vor allem mit seiner robusten Ertragskraft in einem schwieriger werdenden Umfeld beeindruckt. Die Analysten von Jefferies, die den Titel mit einem Kursziel von 44 Euro gestern auf die Kaufliste gesetzt haben, loben die einzigartige Marktposition, langjährige Kundenbeziehungen, ein tiefes Verständnis für die Zielindustrie, konstante Innovationen bei Highend-Produkten und die gute finanzielle Aufstellung. Dadurch würde sich ein „robustes Geschäftsmodell über den gesamten Zyklus“ ergeben, was gerade in der aktuellen Phase ein starkes Argument für Investitionen ist. Langfristig rechnen die Experten beim Experten für industrielle Bildverarbeitung mit zweistelligen Gewinnwachstumsraten.

Schnell bis zu 24 Prozent mitgenommen

Michael Flender ( GoldeselTrading ) hat die Kursrallye der Aktie genutzt, um für sein wikifolio Goldesel-Trading Gewinne einzutüten. Zwischen 15 und knapp 24 Prozent lag die Rendite bei den Verkäufen. Das wikifolio, das seit Herbst 2013 bei einem Maximalverlust von 30 Prozent um 140 Prozent zulegte, ist derzeit zu fast 80 Prozent investiert und besteht aus 16 Aktien. Der erfahrene Vollzeit-Trader hat seine Cashquote in den vergangenen drei Wochen nahezu halbiert und blickt aktuell wieder etwas optimistischer auf die Aktienmärkte.

Starkes Timing beim Nachkauf

Bei den wikifolios Zukunftsbranchen und FutureMarkets von Leon Sanders ( MavTrade ) sind sogar jeweils gut 90 Prozent des Kapitals in Einzelwerten investiert. Der Schwerpunkt liegt dabei unverändert auf der Wirecard-Aktie, die mit rund 35 Prozent sehr prominent vertreten ist. Isra Vision ist aber auch schon seit Ende 2018 in den beiden Portfolios vertreten, wobei die Position im Anschluss mehrfach auf einen Depotanteil von aktuell rund 4,5 Prozent vergrößert wurde. Der jüngste Zukauf erfolgte wenige Tage vor Bekanntgabe der Zahlen. Kein schlechtes Timing, weshalb der Trader hier im Schnitt auch mit 26 Prozent im Plus liegt.

Neben den Ergebnissen des Unternehmens fasste Sanders auch den Ausblick kurz zusammen: „Für das Geschäftsjahr 2019/20 wird von einem zweistelligen Wachstum bei Umsatz und Ertrag ausgegangen. Zudem ist in nächster Zeit mit dem Abschluss von Großaufträgen zu rechnen. Diese positive Aussichten sorgten für einen Sprung der Aktie heute an der Börse“. Seine Ende 2016 gestarteten wikifolios kommen bei maximalen Verlusten von gut 30 Prozent bislang auf Zuwächse von 105 bzw. 112 Prozent.

#

Name

ISIN

TradingVolume

All

buysRel

1

Evotec

DE0005664809

1.210.379 €

564

60%

2

Wirecard

DE0007472060

430.269 €

437

51%

3

Varta

DE000A0TGJ55

302.544 €

286

62%

4

Isra Vision

DE0005488100

781.660 €

280

60%

5

Bayer

DE000BAY0017

373.830 €

246

52%

6

RWE

DE0007037129

345.815 €

217

58%

7

Cancom

DE0005419105

305.914 €

217

71%

8

Apple

US0378331005

10.609 €

211

64%

9

Vonovia

DE000A1ML7J1

37.589 €

207

34%

10

Adidas

DE000A1EWWW0

338.812 €

190

60%



Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten 7 Tage auf wikifolio.com

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.