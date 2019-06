IsoEnergy vergrößert Liegenschaft und forciert Explorationsarbeiten

Das aufstrebende Uranexplorations- und Entwicklungsunternehmen IsoEnergy Limited (ISIN: CA46500E1079 / TSX-V: ISO) machte jüngst mit einer sehr positiven Aktienkursentwicklung auf sich aufmerksam. Und dieser Anstieg wurde durch die Unternehmensentwicklung untermauert. Denn das gut finanzierte Uranunternehmen besitzt ein interessantes Projekt-Portfolio namens ‚Laroque East‘ in Saskatchewan, Kanada, das man erst kürzlich signifikant um 4.850 Hektar auf nunmehr 8.371 Hektar vergrößert hat. Die Liegenschaft beherbergt zudem die neu entdeckte und hochgradige Uranzone ‚Hurricane‘, die ein erhebliches Potenzial verspricht. IsoEnergy hat ferner seine Zielstrategie für das Bohrprogramm zur Erweiterung der ‚Hurricane‘-Zone im kommenden Sommer bekanntgeben. Demnach soll das Potenzial für eine Erweiterung der Zone östlich des aktuellen Bohrmusters bewertet werden.



Die Ziele wurden aus integrierten Interpretationen von Geologie, Spurenelementgeochemie, Veränderungsmustern und vorläufigen Ergebnissen eines 53 km langen Programms zur geophysikalischen Vermessung von ‚DC-Resistivity‘ generiert, das derzeit noch andauert. Es handelt sich um eine neue Entdeckung einer hochgradigen Uranmineralisierung im produktiven östlichen Athabasca-Becken, Saskatchewan.

Quelle: IsoEnergy Ltd.







Dabei umfasst die neu abgesteckte Landfläche einen 8 km langen, in Ost-West-Richtung ausgerichteten Korridor mit einem magnetischen Tief, das ungefähr 4 km der elektromagnetischen (EM) Leiter einschließt, die als ‚Bell North‘-Trend bekannt ist. Zusammen mit anderen Zielgebieten deckt die Liegenschaft einen 15 km langen nordöstlichen Ausläufer des Leitersystems ‚Larocque Lake‘ ab, in dem bereits 29,9 % U3O8 über 7 m nachgewiesen wurden.



Das ist ein Trend von grafithaltigen metasedimentären Grundgebirgsgesteinen, der mit einer signifikanten Uranvererzung in der Zone ‚Hurricane‘ und in mehreren Vorkommen im Juli 2018 entdeckt wurde. Aufgrund der Brisanz wurde anschließend sofort mit einem 12 Loch Bohrprogramm weiter erkundet. 11 von 12 Bohrungen durchteuften dabei ebenfalls beachtliche Uranvererzungen mit z.B. 10,4 % U3O8 über 3,5 m und 3,2 % U3O8 über 8,5 m. Bohrungen auf der benachbarten Liegenschaft in der Nähe von Cameco Corp.‘s Zone Wie die nahe gelegene Liegenschaft ‚Geiger‘, befindet sich ‚Larocque East‘ neben der Übergangszone ‚Wollaston-Mudjatik‘ - eine bedeutende Zone, die mit den meisten der großen Uranvorkommen im östlichen Athabasca-Becken in Zusammenhang steht.



Ferner lässt das Vorkommen einer signifikanten Alteration des Sandsteins und des Grundgebirges in Zusammenhang mit den grafithaltigen Grundgebirgsgesteinen darauf schließen, dass auch im ‚Bell North‘-Trend noch ein beachtliches Entdeckungspotenzial besteht.

Ebenfalls das Management von IsoEnergy - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298832 - ist kein unbeschriebenes Blatt. Das Unternehmen wird von einem Vorstands- und Managementteam geleitet, das über eine ansehnliche Erfolgsbilanz bei der Uranexploration, der Entwicklung und der Produktion verfügt. Das Unternehmen wurde von einem Team rund um NexGen Energy gegründet. Da NexGen auch als Hauptaktionär mit 53 % am Unternehmen neben Cameco mit 5,4 %, Orano (frühere Areva) mit 2 % und weiteren institutionellen Investoren mit über 19 % beteiligt ist, ist NexGen natürlich starker Unterstützer von IsoEnergy.

Im Anbetracht eines sich aufhellenden Uranmarktes könnte IsoEnergy ein Profiteur der voraussichtlich zukünftig stärker ansteigenden Uranpreise sein, weshalb wir das Unternehmen zunächst auf seinem Weg begleiten werden.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung.