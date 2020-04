"Irrige Annahme, dass die Pandemie vollständig überwunden ist"

WisdomTree Head of Research Chris Ganatti



Es ist erstaunlich, dass selbst inmitten der Coronavirus-Pandemie der S&P-5001 über 2600 Punkte notiert. Nach einem starken Rückgang von mehr als 33 Prozent zwischen dem 19. Februar und dem 23. März 2020 stieg der Index von diesem Zeitpunkt an bis zum 6. April 2020 um fast 20 Prozent. Es ist klar, dass die Investoren deshalb beginnen zu glauben, dass sich die Lage verbessern wird.





Unter dem Strich steht außer Frage, dass es Chancen gibt. Eine, die uns besonders am Herzen liegt, ist der Sektor Cloud Computing. Aktien in diesem speziellen Bereich haben sich als massiver Katalysator erwiesen, da derzeit beispielsweise viele Menschen über längere Zeiträume von zu Hause aus arbeiten. Der Komfort durch die Cloud war in gewisser Weise noch nie so hoch wie heute, und bestimmte Unternehmen wie Zoom Video Communications verzeichneten innerhalb kürzester Zeit ein unglaubliches Benutzerwachstum."Unserer Ansicht nach wäre es falsch anzunehmen, dass die Coronavirus-Pandemie vollständig hinter uns liegt, da es noch keine endgültige Heilung gibt. Viele Länder auf der ganzen Welt haben weiterhin mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Märkte könnten weitere Rückschläge erleiden. Etwas Geduld könnte sich jedoch lohnen, denn Gesellschaft und Märkte werden aus diesen Problemen herauskommen7. April 2020

