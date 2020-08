Irreführende Debatten

Anfang der Woche diskutierte gefühlt halb Deutschland darüber, wie viele Menschen bei der Demonstration „Tag der Freiheit“ am Wochenende (1.8.) in Berlin teilgenommen hatten. Laut offiziellen Zahlen waren rund 20.000 Demonstranten in Berlin gewesen, bevor die Veranstaltung wegen der Nichteinhaltung der Abstandsregeln von polizeilicher Seite abgebrochen wurde. Die meisten Teilnehmer und die Veranstalter hingegen meinten, dass viel mehr Menschen nach Berlin gekommen waren – 800.000 bis 1,3 Mio. Menschen sollen es derer Ansicht nach gewesen sein. Die andere gefühlte Hälfte unsere Landes diskutierte derweil darüber, wie man diesen „Gemeinwohlgefährdern“ und „Coronaleugnern“ das Handwerk legen könnte und ob es überhaupt jemals wieder (Groß-)Demonstrationen in Deutschland geben dürfe.



Nun fragen Sie sich sicherlich, was das denn mit den Börsen zu tun hat? Einerseits wenig, andererseits aber kann man, von einer Metaebene aus betrachtet, hier sehr wohl einige Erkenntnisse gewinnen, die auch für die Kapitalanlage relevant sind. Beispielsweise, dass man sich nicht in sein Investment verlieben sollte – das führt nur dazu, dass man selbiges nicht mehr neutral beurteilen kann. So ging es nämlich den Demoteilnehmern, wenn sie von 800.000 bis 1,3 Mio. Menschen fabulierten. Nachdem wir uns sehr viele Videos und Bilder sowie auch Statements von Involvierten wie z. B. einem beteiligten großen Busunternehmer verinnerlicht haben, kommen wir zu dem Schluss, dass die tatsächliche Anzahl irgendwo zwischen 200.000 und 500.000 gelegen haben dürfte.



Die von Politik und Medien angegeben Zahlen liegen also meilenweit daneben (und das ist eigentlich noch nett ausgedrückt) und wir ziehen daraus nicht den Schluss, dass die Medienvertreter nicht zählen könnten, sondern dass man diese vermutlich größte politische Demo seit der Wiedervereinigung 1989 bewusst kleinreden will. Wenn die Süddeutsche Zeitung von „bis zu 17.000“ schreibt, dann ist das schlicht und ergreifend dreist gelogen, wenn die BILD von „mehr als 20.000“ schreibt, dann ist das zwar faktisch nicht falsch, aber muss dennoch als bewusste Irreführung bezeichnet werden. Ein unserer Ansicht nach objektiver Artikel zu dieser Demo ist hier zu finden.