Irre: Wirecard mit Extrem-Gewinn

Liebe Leser,

wer gestern in Wirecard investiert hatte, konnte sich über einen satten Gewinn von 116 % freuen. Das ehedem praktisch konkursreife Unternehmen hat damit ein Comeback hingelegt, das stärker kaum sein könnte. Der Wert ist nun auf dem Weg dazu, plötzlich kein Pennystock mehr zu sein. Ist dies ein gutes Zeichen? Sollten Sie jetzt in diesen früheren Highflyer investieren?

Die Rallye galt zu Recht als „mysteriös“, wie das Handelsblatt beschriebt. Immerhin ging es zeitweise nach dem Jahreswechsel sogar um bis zu 260 % nach oben. Dies ist keine Neubewertung, sondern ganz einfache Spekulation, meinen Beobachter.

Das Handelsvolumen ist dabei besonders spektakulär: Immerhin sind schon zur Mittagszeit (hier: 14 Uhr) 50 Millionen Stück gehandelt worden. Dies wiederum ist gegenüber dem gesamten Vortag eine Steigerung um mehr als das Vierfache.

Eine solche Handelsaktivität war für Wirecard zuletzt vor vier Monaten gemessen worden. Das Handelsvolumen stieg seither um das 40fache im Vergleich. Das sind sichere Signale für zwei Vorgänge: Entweder es hat sich wirtschaftlich ein kompletter Umschwung ergeben oder es treten Spekulanten auf den Plan.

Der Umschwung ist bis dato nicht zu sehen oder zu begründen. Damit bleibt lediglich die Theorie der Spekulanten. Wenn ein solches Handelsvolumen auftritt, dann steht zu vermuten, dass eine Gruppe von Investoren durch Aufträge die Stimmung anheizt. Das Ganze lohnt sich für gewöhnlich nur, wenn diese Gruppe weiß, dass dies a) in steigende Kurse mündet und b) diese registriert werden, um c) dann irgendwann wieder abzustoßen.

Ich bleiben Ihnen gegenüber bei meiner Warnung. Was bei Wirecard passierte, war bereits über Jahre nicht seriös. Die Behörden, hier das BaFin und das Finanzministerium, haben weggesehen. Zudem haben sich auch die Wirtschaftsprüfer nicht mit Ruhm bekleckert. Auch die Medien haben über Jahre weggesehen. Das Unternehmen meldete Umsätze und Kontoguthaben im Ausland an, die es gar nicht gab.

Nun sind zwar andere Manager am Ruder und wickeln das Unternehmen mehr oder weniger ab. Dennoch oder gerade deshalb ist nicht ersichtlich, woher der Umschwung kommen soll. Wirtschaftlich betrachtet ist das Unternehmen im Grunde am Ende. Dass der Wert also über Nacht um mehr als 100 % steigt, ist nicht zu begründen.

Die Rallye kann sich erfahrungsgemäß noch fortsetzen. Allein: Wir wissen es nicht. Dies ist reines Casino – in etwa so, als würden Sie bei einer Serie von 5 geraden Zahlen damit rechnen, dass jetzt aber eine ungerade Zahl kommen sollte. Nur hat die Roulettekugel keine Erinnerung an das Geschehene. Es ist vollkommen unentschieden. So wie bei Wirecard.

Wenn Ihnen Ihr Geld lieb ist, dann investieren Sie in Unternehmen ,die belastbare Bilanzen vorlegen können und Gewinne erwirtschaften. Dies können etwa die berühmten Dividendenaristokraten sein.

