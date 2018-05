Iraner scharf auf Gold

Israelis schießen auf Iraner in Syrien und Iraner schießen von Syrien aus auf Israelis. Die politischen Spannungen auf der Welt lassen nicht nach. Gold als sicherer Hafen dürfte wieder stark gefragt sein

Es droht die Eskalation im Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Dazu kommt auch noch Präsident Donald Trumps Entscheidung, sich vom internationalen Nuklearabkommen mit dem Iran zurückziehen. Damit treibt Trump die Iraner in die Enge. Folge davon ist, dass Gold derzeit heiß begehrt ist im Iran. Und es wird allgemein davon ausgegangen, dass die starke Goldnachfrage im Iran noch mindestens Monate anhalten wird.





Als 2012 Sanktionen den Iran trafen, dauerte es zwei Jahre, bis der Goldhunger wieder nachließ. So zeigen es auch die Daten des World Gold Councils. Die Nachfrage nach Goldmünzen und -barren stieg im Iran um mehr als das Dreifache im ersten Quartal 2018 an. Der Unterschied zu 2012 liegt heute in der schwachen iranischen Währung, dem Rial. Übrigens bekommt der Iran das meiste Gold aus der Türkei und aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.





Im Augenblick ist Gold jedenfalls für die Iraner ein guter Weg Bargeld zu besitzen, wenn sie es brauchen. Denn wenn die Sanktionen aus den USA bestehen bleiben, dann wird dies der dortigen Wirtschaft ziemlich schaden.





Gold ist nicht nur für die Iraner das Mittel der Wahl, auch der Anleger hierzulande tut gut daran, einen Teil des Vermögens in Gold zu investieren. Wer zudem noch einen Hebel auf den Goldpreis möchte, der greift zu den Aktien von Goldunternehmen wie etwa Panoro Minerals oder Auryn Resources.





Panoro Minerals besitzt große Gold-Kupfer-Projekte in Peru. Das auch schon weit fortgeschrittene Flaggschiffprojekt unter den 13 Projekten ist das Cotabambas-Projekt. Die Gesellschaft ist bestens finanziert und betreibt eine intensive Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinschaften.





Ebenfalls im für seine Bodenschätze berühmten Peru befindet sich Auryn Resources. Dort betreibt das Unternehmen das Sombrero-Kupfer-Gold-Konzessionsgebiet. Dieses umfasst mehr als 100.000 Hektar und liegt 340 Kilometer südöstlich von Lima im Süden Perus. Daneben besitzt Auryn Resources Projekte in Nunavut und in British Columbia.





