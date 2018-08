Iraner horten Gold

Donald Trumps Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran und die Androhung schärfster Wirtschaftssanktionen haben die Goldnachfrage im Iran in die Höhe getrieben

Trumps neueste Sanktionen betreffen vor allem die Autoindustrie. Auch drohen die USA Strafen an, wenn etwa Edelmetalle an die iranische Regierung verkauft werden. Die iranische Währung bricht ein - um gut zehn Prozent seit Anfang des Jahres gegenüber dem US-Dollar - und die Lebenshaltungskosten steigen. Eine neue Welle von US-Sanktionen wird ab Anfang November erwartet. Diese soll besonders die Energie-, Finanz- und Versicherungsbranche treffen.





Als Folge stieg der Goldpreis in Teheran enorm an, denn die Nachfrage nach Goldmünzen und -barren hat sich im Iran im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal verdreifacht. Rund 15 Tonnen wurden im zweiten Quartal 2018 nachgefragt.





Die Iraner haben also ihre Ersparnisse in Gold umgewandelt, so auch das World Gold Council. So musste die iranische Zentralbank Hunderttausende neuer Goldmünzen prägen. Zwar hat diese Entwicklung kaum Auswirkungen auf die globale Nachfrage nach Gold, aber man sieht, wie politische Entscheidungen Wirkungen hervorrufen können. Und nicht nur die Iraner wissen, dass Gold ein Investitionsgut ist, dass keine Enttäuschung bringt, sondern Sicherheit.





Daher wäre auch ein Investment in etwas spekulative Dinge wie Goldaktien keine schlechte Sache. Zu denken wäre an TerraX Minerals. Das äußerst aussichtsreiche Yellowknife-Goldprojekt mit seinen 772 Quadratkilometern Land brachte gerade wieder hervorragende Bohrergebnisse zutage. Bis zu 53,85 Gramm Gold pro Tonne Gestein konnten ausgemacht werden. Gelegen ist das Projekt von TerraX Minerals in den kanadischen Nordwest-Territorien und es verfügt über sehr gute Infrastruktureinrichtungen.





Auch Treasury Metals konnte sich schon über hohe Goldgehalte bei Probebohrungen auf seinem Goliath-Projekt in Ontario freuen. Bis zu 65 Gramm Gold pro Tonne Gestein wurden hier gefunden. Die weitere Finanzierung des Projektes ist gesichert. Insgesamt sollen sich hier 1,14 Millionen Unzen Gold und zwei Millionen Unzen Silber im Boden befinden.





