Iran-Krise und G20-Gipfel: Anleger bleiben in Deckung

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenMit Argusaugen beobachten Börsianer weiter die Auseinandersetzung zwischen den USA und Iran. Die Rhetorik beider Seiten gewinnt nach den neuen US-Sanktionen an Schärfe. Auch der weiter schwelende US-chinesische Handelsstreit lastet auf der Stimmung der Anleger. Die Zinseuphorie der vergangenen Woche ist verpufftAuch der Wall Street gelingt es aktuell nicht, auf Rekordhöhe weiter durchzustarten. Die Kombination aus hohen politischen Risiken und mittlerweile recht hohen Bewertungen hält viele von Aktienkäufen ab.Wenige Tage vor dem G20-Gipfel mit einem geplanten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sind Asiens Investoren am Dienstag vorsichtig geworden den chinesischen Handelsplätzen war die Nervosität der Anleger besonders deutlich zu spüren. So fiel der CSI 300 um mehr als 1 Prozent. Für den Hongkonger Hang-Seng-Index ging es zuletzt ähnlich deutlich nach unten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verabschiedete sich 0,4 Prozent tiefer aus dem Handel. Besonders stark unter Druck waren Versorger und Energieunternehmen.Die Baubranche stößt nach langem Boom zunehmend an Wachstumsgrenzen. Im April gingen 1,7 Prozent weniger Bestellungen ein. Als im März. Im Jahresverglich steht aber ein deutliches Plus von über sechs Prozent.Der Goldpreis setzt seinen jüngsten Höhenflug fort. Am Dienstagmorgen kostete eine Feinunze (rund 31 Gramm) 1.439 US-Dollar. Öl dagegen gibt trotz der beschriebenen Spannungen wieder nach.Die Zinsfantasie lastet auf dem US Dollar Anleger flüchten eher in die Krisenwährungen Franken und Yen. Auch der Euro legt kräftig zu.Der Lichtkonzern Osram hat einen Käufer für sein schwächelndes Leuchtengeschäft gefunden. Die 2018 ins Schaufenster gestellte Problemsparte Siteco geht an die Beteiligungsgesellschaft Stern Stewart Capital. Einen Kaufpreis nannte das Osram nicht. , Das Leuchtengeschäft hat mit rund 900 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro erwirtschaftet.Das Biotechunternehmen Morphosys hat einen neuen Chef gefunden. Jean-Paul Kress löst am 1. September Simon Moroney ab. Moroney hatte im Februar mitgeteilt, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen. Moroney war 1992 einer der Mitbegründer von Morphosys und entwickelte das Unternehmen zu einem der erfolgreichsten Biotechs in Deutschland. Jean Paul Kress hat ebenfalls langjährige Führungserfahrung in der Biotechbranche.