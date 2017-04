Der Irak - Renaissance der Ölfördertradition

Der Irak ist seit vielen Jahrzehnten ein Öllieferant für die Welt. Kriegerische Auseinandersetzungen haben dies zeitweise unterbunden. Doch nun lebt die alte Tradition der Ölförderung wieder auf. Dies sollte sich auch für Blue Sky Energy (ISIN: CA09605P1045 /WPKN: A2ANWC) zu einem lukrativen Geschäft entwickeln. Und Öl verteuert sich zusehends. Preisrückgänge werden von den Marktteilnehmern derzeit als Kaufgelegenheit betrachtet. Die Produktionskürzungen in Saudi-Arabien und der gesamten Opec dürften wohl verlängert werden, wie es den Anschein hat, was den Ölpreis weiter stützen wird.

Im Irak entspannt sich die Situation, das Vertrauen ist zurückgekehrt, denn der IS ist fast vollständig vertrieben. Gespräche über Investitionen und Infrastruktur werden geführt.

Ahmed Said, CEO und President von Blue Sky Energy bringt das Thema Ölförderung im Irak etwas näher.

Frage: Wie ist die Situation für Bergbauunternehmen im Irak?

Ahmed Said: Wir sind ein Öl- und Gasunternehmen. Die Situation im Süd-Irak ist gut. Dies ist das Gebiet, in dem sich die meisten Öl-Majors befinden, wie Lukoil, Exxon, BP und Shell. Es ist hier sicher und die täglichen Operationen sind im Gange. Die Irak-Produktion ist bis zu fünf Millionen Barrel pro Tag angestiegen, was ein großer Erfolg ist. Auch im Norden ist die Sicherheitslage sehr gut und die Unternehmen sind in der Kurdistan-Region ohne jegliche Behinderung tätig. Unser Projektgebiet grenzt an die Region Kurdistan. Das Gebiet war bis vor neun Monaten von der Terroristengruppe ISIS besetzt. Das Gebiet wurde vor acht Monaten von irakischen Streitkräften befreit und ist nun frei von Gefahren. Der Irak wird voraussichtlich im Jahr 2017 ein großes Jahr haben und das Vertrauen daran ist allgegenwärtig. ISIS wird wohl in diesem Jahr aus dem Irak ganz verschwunden sein und Investition werden zurück kehren. Unsere Gegend ist also sicher und wir hoffen, dass wir im Laufe dieses Jahres unsere Bodenarbeiten beginnen werden. Wir bereiten dies gerade vor.

Frage: Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Said: Unser Unternehmen und Management-Team besitzen bedeutende Erfahrung im Irak und in der Kurdistan Region. Wir haben bereits Öl und Gas exploriert, entwickelt und gebohrt. Außerdem kennen wir die Region sehr gut und werden unsere Kontakte und Beziehungen nutzen, um unsere Operationen erfolgreich zu koordinieren.

Frage: Wie sieht es mit Infrastruktur- und Bergbaukosten aus?

Said: Weil die Ölvorkommen nicht tief liegen, zirka 500 bis 800 Meter, erwarten wir, dass wir diese schnell bebohren und dann in Produktion bringen und so Cash-flow generieren können. Sobald wir Öl fördern, können wir dieses zu nahe gelegenen Raffinerien bringen. Dort können wir das Rohöl in den lokalen Markt verkaufen. Dies ist einzigartig und wichtig für das Unternehmen, da wir glauben, dass schnell Geld fließen wird und wir diesen Cash-flow nutzen können, um in die Entwicklung des Vermögenswertes weiter zu investieren. Dafür machen wir gerade eine kleine Finanzierung.





Frage: Ist die Regierung hilfreich oder eher restriktiver eingestellt?

Said: Die Landesregierung war für uns sehr hilfreich und zuvorkommend. Wie Sie auf der Münchner CME-Konferenz gesehen haben, sind sie bemüht, ausländische Investoren mitzubringen und lokale Arbeitsplätze für ihre Bevölkerung zu schaffen und damit die Lebensqualität zu verbessern. Die Regierung wartet zudem mit guten Ideen und Plänen auf.





Frage: Ihre Projekte liegen zwar südlich von Kurdistan. Aber dies interessiert doch viele unserer Leser: Ist die kurdische Region autonom oder muss sie mit der Regierung in Bagdad bei Öl-Angelegenheiten verhandeln?

Said: Die kurdische Regierung ist autonom, wenn es um Öl geht. Sie unterzeichnen ihre eigenen Verträge und bezahlen Unternehmen und exportieren ihr eigenes Öl unabhängig durch die Türkei auf die Weltmärkte. Es gibt viele internationale Unternehmen in Kurdistan wie etwa Chevron und Gasprom.





Ahmed, vielen Dank für dieses Gespräch. Dadurch wird klarer, dass der Irak anders ist als man nach den Informationen aus der Regenbogenpresse meinen könnte. Die Infrastruktur ist gut, Öl ist vorhanden und es gibt Steuererleichterungen für investierende Unternehmen. Damit bestehen große Chancen in dem Land. Blue Sky Energy wird sicherlich seinen Teil dazu beitragen.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich.