Ion Energy: Analysten sehen Kurspotenzial von 60%

Die US-Analysten von Zacks Small-Cap Research haben sich in einer gerade veröffentlichten, ausführlichen Analyse der Aktie der Lithiumgesellschaft Ion Energy (WKN A2QCU0 / TSXV ION) gewidmet. Sie sehen zunächst ein Kurspotenzial von 60%.



ION Energy erkundet, wie Zacks ausführt, zwei aussichtsreiche Lithiumsoleprojekte in der Mongolei vor den Toren Chinas, des größten Konsumenten von Lithiummineralien weltweit – das Baavhai Uul-Projekt und das Urgakh Naran-Projekt.



Auf dem Baavhai Uul-Projekt wurden bereits geophysikalische CSAMT-Untersuchungen, eine mikroseismische geophysikalische Untersuchung und Bohrprogramme durchgeführt. Jetzt, im April, sei mit der Entnahme hydrogeologischer Proben zu rechnen, so die Analysten. Sie rechnen zudem damit, dass auf dem Urgakh Naran-Projekt noch im ersten Halbjahr 20222 ein erstes Explorationsprogramm ansteht. Das Unternehmen hatte zudem vor Kurzem angekündigt, dass Mitglieder des technischen und des Management-Teams in Kürze in die Mongolei reisen würden.



Zacks weist darüber hinaus auf das extrem positive Umfeld für Lithiumgesellschaften hin. Die Experten gehen davon aus, dass die Lithiumnachfrage in den kommenden Jahren das Angebot übersteigen wird. Dafür, glaubt man, werde der „Megatrend der Elektromobilität“ sorgen, der zu hohen Investitionen der Automobilhersteller weltweit in die Entwicklung und Herstellung von Elektromobilen geführt habe und führe.



Die Analysten kommen bei einer Vergleichsanalyse anderer Lithiumsole-Juniors, genannt werden u.a. Alpha Lithium, Lithium Americas, Standard Lithium und Wealth Minerals, für Ion Energy zu einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 6,2. Das, so Zacks, deutet auf ein Kursziel von 0,48 Dollar hin. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse lag der Kurs der Ion-Aktie den Analysten zufolge bei 0,30 Dollar, sodass sich ein Potenzial von 60% ergibt.





