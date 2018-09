Investoren nehmen Group Ten Metals auf den Radarschirm

Immerhin mit einem kleinen Rekordumsatz von mehr als 400.000 Aktien hat die Aktie von Group Ten (TSX.V: PGE; FRA: 5D32) gestern auf die Verpflichtung des Ivanhoe Chefgeologen David Broughton reagiert und bei 0,165 CAD geschlossen. Offenbar zählen Investoren eins und eins zusammen: David Broughton gehört zur Elite unter den Geologen. Broughton ist unter anderem Senior Advisor bei Invanhoe Mines (TSX: IVN) und ihm werden sehr enge Kontakte zu Ivanhoegründer Robert Friedland nachgesagt.

Broughton’s Stimme hat also Gewicht. Deshalb ist es so bemerkenswert, dass er die Auffassung des Group Ten Managements teilt, dass Stillwater-West das Potenzial für ein zweites Bushveld-Platreef besitzt. Diese Aussage hat es wahrlich in sich. Der Bushveld Komplex in Südafrika dominiert mit seinen zahlreichen Minen die Förderung von Platin- und Palladiummetallen weltweit.

Das Interessante ist: In Bushveld hat es vor Jahren einen Paradigmenwechsel gegeben. Statt Platinminen ausschließlich in den hochgradigen Riffstrukturen zu suchen, wechselte der Fokus hin zu polymetallischen Lagerstätten, die wesentlich größere Tonnage liefern können und neben PGE-Metallen auch Kupfer, Nickel und Kobalt produzieren.

Zu diesem Typ Mine gehört u.a. auch das Platreef-Projekt von Ivanhoe selbst, das derzeit in Produktion gebracht wird. Die Vorabinvestitionen sind immens, da der eigentliche Erzkörper 700 Meter unter der Oberfläche liegt. Dafür besitzt Platreef mit mehr als 120 Millionen Tonnen Erz laut Machbarkeitsstudie eine Lebensdauer von mehr als 30 Jahren und dürfte einmal zu den profitabelsten Minen weltweit zählen.

Noch wissen wir nicht, was David Broughton genau auf Stillwater sieht. Fest steht aber, dass die Geologen von Group Ten die ersten sind, die auf Stillwater ernsthaft nach polymetallischen Lagerstätten suchen und die Erkenntnisse von Bushveld auf Stillwater übertragen. Sollte sich die vermutete Analogie zwischen Bushveld-Platreef und Stillwater tatsächlich erhärten, könnte Group Ten ein Wachstum bevorstehen, das aus der Mikrocap-Gesellschaft ein Schwergewicht an der Börse werden lassen könnte. Nur nebenbei sei erwähnt: Historische Daten zeigen, dass die polymetallische Vererzung auf Stillwater-West an der Oberfläche beginnt. Es sind eben keine zwei Projekte gleich.



