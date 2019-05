Investoren interessiert an Uran

Uran-Unternehmen haben keine einfachen Zeiten hinter sich. Doch ein Umschwung bahnt sich an, denn die Produktion reicht nicht für die Nachfrage

Eine zentrale Frage ist, wie lange werden die vorhandenen Lagerbestände den Markt stützen können, wenn die Produktionsmenge doch hinter der Nachfrage hinterherhinkt. Besonders in den USA dürften zusätzliche Investitionen nötig sein, um die Produktion von Uran anzukurbeln. Denn aktuell liefern die USA nur zwei Prozent ihres inländischen Reaktor-Uranbedarfs. Daraus resultiert eine Abhängigkeit von ausländischem Uran, die auch Präsident Trump nicht gerne sehen sollte. Korrekturmaßnahmen werden daher bereits von der amerikanischen Regierung erwogen.

Im April legte das US-Handelsministerium eine Untersuchung der Uranimporte vor. Präsident Trump muss innerhalb von 90 Tagen reagieren. Es gehe schließlich um ein nationales Sicherheitsrisiko. Denn die Energieversorgung gehört zu den zentralen Aufgaben eines Landes. Noch wird mehr als 40 Prozent des in amerikanischen Kernkraftwerken verwendetes Uran aus Russland und anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion importiert.

Dieser dringenden Herausforderung könnten Uran-Unternehmen wie etwa Uranium Energy oder auch in der Zukunft Fission 3.0 entgegenwirken. Wie CEO und Präsident Amir Adnani betont, kann Uranium Energy als lizenzierter Uranproduzent in den USA mit voll genehmigten kostengünstigen In-Situ-Recovery-Uranprojekten in Texas und Wyoming der Krise begegnen. Die Verarbeitungsanlage Hobson in Texas ist auch sofort einsatzbereit.

Auch Fission 3.0 ist ebenso wie Uranium Energy ein besonderes Uran-Unternehmen. Denn das berühmte in Saskatchewan gelegene Athabasca-Becken ist die Heimat der Patterson Lake North-Uranliegenschaft. Diese befindet sich zu 100 Prozent im Eigentum von Fission 3.0. Mit hochwertigen Uranvorkommen als direkte Nachbarn sollte Fission 3.0 ebenfalls erfolgreich sein.





