Der Zukunftsoptimismus unter den Anlegern schwindet. Die Panik der Vorwochen legt sich. Kein Wunder, der schnellste und heftigste Crash der Geschichte war in dieser Form von niemandem erwartet worden. Doch in der abgelaufenen Woche gab es eine Gegenbewegung im DAX, die den Stresslevel zumindest kurzfristig etwas reduziert hat. Doch. Erste Zweifel daran, ob wir in absehbarer Zeit aus dieser Krise mit einem blauen Auge heraus kommen, machen sich breit. Und entsprechend ist auch die Investitionsbereitschaft der Anleger ebenfalls zurückgegangen. Tja, so langsam dämmert es den Anlegern, dass es sich bei diesem Crash nicht um einen technischen Crash am Finanzmarkt handelt, sondern um eine Die Änderungen deuten sich derzeit gerade mal an. Daher ist die Unsicherheit noch groß. Zwar hat die Gegenbewegung an den Aktienmärkten in dieser Woche ein paar Pflaster auf die Wunden geklebt, doch die Aussichten wurden dadurch nicht verbessert. Im Gegenteil: Der Blick in die verschiedensten Branchen eröffnet immer mehr Kettenreaktionen, die durch den vorübergehenden wirtschaftlichen Stillstand ausgelöst werden. Ein Bärenmarkt endet nicht, wenn Spekulanten oder Langfristanleger kaufen. Soweit ist es derzeit noch nicht. Der Crash war zu schnell und viele Anleger hoffen auf ein wenig bessere Kurse, um Positionen zu verkaufen. Sie werden jeden Erholungsversuch ersticken. Immer mehr Anleger werden die Hoffnung auf eine schnelle Erholung an den Aktienmärkten verlieren. Und erst dann, wenn der Zukunftsoptimismus extreme Negativwerte bei unserer Umfrage zeigt, ist mit dem "finalen Ausverkauf" zu rechnen. Bis dahin geht's mal rauf, mal runter. Nervenzehrend. Nicht schön.