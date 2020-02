Investoren Sentiment: Ausverkauf und kein Boden unter den Füßen: Pessimismus dominiert

Mich fasziniert immer wieder, was aus der Stimmung unserer animusX Investoren Sentiment Umfrage herauszulesen ist. Ich komme aus nach der letzten Auswertung zu dem Schluss, dass die Korrektur dieses Mal deutlich heftiger ausfallen wird als in den vergangenen Monaten. Die Gründe dafür lesen Sie in Kapitel 03 meiner neuen Ausgabe 20/8.: "Es wird volatiler. Die Tagesschwankungen werden heftiger. Die Nervosität steigt. Nach einem neuen Allzeithoch im DAX in der Vorwoche, bekommen Anleger nun kalte Füße und nehmen Gewinne mit. Sei es die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus, oder seien es einfach die exorbitanten Kursgewinne der vergangenen Wochen, die Anleger dazu veranlassen, Aktien zu verkaufen. Gleichzeitig befeuern aber immer wieder gute Quartalszahlen die Rallye, außerdem geben die demokratischen Präsidentschaftskandidaten in den USA derzeit ein so trauriges Bild ab, dass Börsenliebling Trump triumphiert. /// Es ist jetzt Freitag Nachmittag und mit Eröffnung der US-Märkte taucht nun auch der DAX deutlich ab. Überfällig, wie die regelmäßigen Leser unserer Sentiment-Auswertung wissen. Denn vor einer Woche habe ich aufgezeigt, dass Optimisten verschwinden, während gleichzeitig die Partylaune auf hohem Niveau verharrte. Irgendwann geht die Party zu Ende, und zwar meist genau dann, wenn's am schönsten ist. /// So ist die Stimmung unter unseren Umfrageteilnehmern deutlich zurückgekommen: Von Euphorie ging es schnurstracks in den neutralen Bereich. Die Party ist vorbei. Noch notiert der DAX nur knapp unter seinem Allzeithoch, von Katerstimmung ist daher noch nicht viel zu sehen. Mal schauen, wann die kommt."Direkt weiter zum vollständigen Kapitel 03 https://heibel-ticker.de/heibel_tickers/1713#ch03