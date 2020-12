Investmenttrend: Pharma-Ausblick 2021

Das Thema Gesundheit wurde von der wikifolio-Community zum zweitgrößten Investmenttrend für 2021 gewählt. Warum das so ist, erklären die Top-Trader Arne Briest und Marco Heine.

Mehr als 500 Börsianer aus unserer Community – ein Drittel mit eigenem wikifolio – haben uns im Rahmen einer Umfrage zum Jahresausblick 2021 mit ihren Prognosen unterstützt. Dicht gefolgt nach dem Trend-Thema Technologie, haben sie Gesundheitsinvestments als zweiten Mega-Trend für das kommende Jahr genannt.

Als zentrales Lebensziel hat sich Gesundheit bereits tief in unsere Kultur eingeschrieben – 2021 sollte sie, das sagen immerhin gut 63 Prozent der Teilnehmer, auch bei unseren Investmententscheidungen eine entscheidende Rolle spielen. Übrigens: Dass das Thema derart weit vorne liegt, ist nicht nur auf das Coronavirus zurückzuführen. Bereits letztes Jahr wurde der Trend von der Community als aussichtsreiche Investmentchance erkannt, zu einem Zeitpunkt als die Pandemie noch nicht den Alltag beherrschte. Woran das liegt, erklären die Branchen-Experten Arne Briest (ArBriest) und Marco Heine (AlbrechCieAG).

Demografischer Wandel: Der Mega-Trend

Vorhersagen über die Zukunft sind meist mit Vorsicht zu genießen, dass die Gesundheitsbranche in den kommenden Jahren und Jahrzehnten florieren wird, lässt sich aber mit Fug und Recht behaupten. Heine, der das wikifolio Top Global Healthcare verwaltet, erklärt, woran das liegt: „Wirft man einen Blick auf soziodemographische Aspekte, so führen die zunehmende Überalterung sowie veränderte Lebensgewohnheiten in der Bevölkerung zu einer erhöhten Nachfrage nach Medikamenten. Außerdem sollte man ebenso wenig außer Acht lassen, dass das Wohlstandswachstum in den Schwellenländern erstmalig einer breiteren Masse die Finanzierung spezieller Therapien ermöglicht.“

Briest, der sich mit seinem wikifolio Healthcare Demography auf eben jenen demografischen Wandel spezialisiert hat, führt weiter aus: „Mit diesem Wachstum und der Veränderung der Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten nehmen Erkrankungen wie Diabetes, Herz- und Kreislauferkrankungen, Übergewichtigkeit, Orthopädische Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, onkologische Erkrankungen, Hauterkrankungen, Hals-Nasen und Ohrenerkrankungen, psychische Erkrankungen und Schlafstörungen zu.“

Heine ergänzt außerdem noch zwei weitere Wachstumsmärkte: „Betrachtet man die Bereiche seltener Krankheiten sowie der personalisierten Medizin, so ist davon auszugehen, dass mit innovativen Therapieansätzen Patienten gezielt behandelt werden und somit neue Märkte erschlossen werden können. Darüber hinaus dürften die Biosimilars fortan stärker in Erscheinung treten und attraktive Chancen bieten.“

Auch Briest glaubt an die Bedeutung der Biosimilars, jene Nachahmerpräparate eines Biopharmazeutikums, dessen Patentschutz abgelaufen ist: „In der Arzneimittelindustrie und bei den Wirkstoffherstellern werden die Unternehmen im Bereich Biosimilars und Immuntherapie-basierter Medikamente größere Zuwächse als andere Unternehmen erzielen.“ Der Top-Trader spart nicht mit Beispielen und nennt als Profiteure: „ Pfizer, Curevac, Moderna, Eli Lilly, Genmab, Sanofi, Bayer Animal Health, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Regeneron, Genevant, Fosun Pharma und Lonza.“

