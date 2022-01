Investments fürs neue Jahr gesucht?

Das neue Jahr hat vor einigen Tagen begonnen und so hat auch das Börsenjahr neu gestartet. Viele Anleger machen sich in diesen Tagen Gedanken, wie sie ihr Portfolio im Jahr 2022 ausrichten sollen. Gerne stellen wir Ihnen hier einige Themen vor, die interessante Anlagemöglichkeiten eröffnen könnten.

Das vergangene Jahr war – wie schon das Jahr 2020 – von außerordentlichen Umständen geprägt. Wir alle mussten uns mit weiteren Einschränkungen im täglichen Leben abfinden. Aber auch an den Aktienmärkten ist viel passiert. Engpässe oder gar Unterbrechungen in den Lieferketten, tiefe Rohstoffbestände sowie eine erhöhte Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen mit der Wiedereröffnung nach den Lockdowns waren nur einige Aspekte, die sowohl die Wirtschaft als auch die Aktienmärkte geprägt haben.

Nun ist es an der Zeit, sich über das neue Jahr Gedanken zu machen und allfällige Anpassungen im Portfolio vorzunehmen. Mit diesem Beitrag möchten wir Ihnen einige Ideen vorstellen, die interessante Anlagemöglichkeiten darstellen könnten. Die breite Themenpalette, die von Emerging Markets und Schweizer Favoriten bis hin zu Kernenergie und Technologie alles umfasst, dürfte die Interessen der verschiedensten Anleger abdecken.

Lassen Sie sich von unseren Blogbeiträgen inspirieren. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Inflation: Zentralbanken treten auf die Bremse

Die Inflation bleibt weiterhin ein Gesprächsthema. Die zuletzt veröffentlichten Inflationsdaten offenbarten die höchsten Inflationswerte in Industrieländern seit mehr als einem Jahrzehnt. Allen voran ist die US-Notenbank gefordert, da der politische Druck wegen der Preissteigerungen hoch ist und andererseits Schritte zur Eingrenzung der expansiven Geldpolitik allmählich eintreten sollen.

Wichtige Technologietrends auf dem Vormarsch

Im Zuge der Digitalisierung gewinnen die Bereiche Cloud Computing und Cyber Security immer mehr an Bedeutung. Die Entwicklungen rund um die weltweite Corona-Pandemie wie die verstärkte E-Commerce- oder Homeoffice-Nutzung haben diese Entwicklungen zusätzlich angeschoben.

China bleibt im Anlegerfokus

Nicht nur aufgrund des Ausbruchs der Corona-Pandemie hat China zuletzt in der Investorengemeinde keinen so positiven Eindruck wie in der Vergangenheit hinterlassen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt aus Anlegersicht kein Potenzial mehr bieten würde.

