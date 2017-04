Investmentidee: Visa Inc [...]

Am 7. April 2017 kündigte Visa an, dass Visa Checkout bereits mehr als 20 Millionen angemeldete Konten verbuchen kann.



Visa Inc. ist ein amerikanisches Zahlungs-Technologie Unternehmen, welches Verbrauchern, Unternehmen, Finanzinstituten und Behörden Zugang zu sicheren und zuverlässigen elektronischen Zahlungsmöglichkeiten gibt. Dabei ist Visa in über 200 Ländern vertreten und erzielte 2016 einen Umsatz von rund 15 Milliarden US-Dollar. Gegründet wurde das Unternehmen mit Sitz in San Francisco in 2007. Visa ist jedoch keine Bank. Es werden keine Kredite gewährt oder Karten ausgegeben, sondern die Abwicklung des Zahlungsverkehrs garantiert.

Visa Checkout expandiert

Seit 2014 betreibt Visa zusätzlich Visa Checkout. Mithilfe von Visa Checkout können Millionen Verbraucher bei einer Vielzahl von Händlern online mit nur wenigen Klicks auf jedem beliebigen Gerät bezahlen.

Am 7. April 2017 kündigte Visa an, dass Visa Checkout bereits mehr als 20 Millionen angemeldete Konten verbuchen kann.



Immer mehr Verbraucher nehmen den Online-Dienst von Visa an. Gleichzeitig wächst das Interesse von Markenhändlern, sich an der Plattform zu beteiligen und von Netzwerkeffekten zu profitieren. Zu den Händlern, die Visa Checkout vor Kurzem eingeführt haben, gehören HSN, Alaska Airlines, Avis Budget, Cole Haan, Emirates Airline, FIFA, Marriott, Sam’s Club und Walmart. Sie hoffen darauf die Umsätze mithilfe des einfacheren Bezahldienstes zu erhöhen und den Kunden angenehmere Zahlungsabwicklung bieten zu können. Gegenwärtig bieten rund 300.000 Händler Visa Checkout an.



Nicht nur mit neuen Händlern, sondern auch geografisch will Visa den Online-Bezahldienst anspornen. Dieses Jahr will Visa mit Visa Checkout in viele neue Märkte eintreten. Darunter fallen zum Beispiel Kuwait, Katar und Saudi Arabien.

Ebenfalls Samsung will Synergien mit seinem Bezahlsystem Samsung Pay und Visa Checkout ausnutzen. Letzte Woche wurde eine gemeinsame Partnerschaft von beiden Unternehmen angekündigt, die es Kunden von Samsung Pay ermöglicht, bei Händlern einzukaufen, die auch Visa Checkout akzeptieren.





Der Kurs der Visa Aktie liegt aktuell bei USD 88,86 (Stand: 12.04.2017). Die weitere Entwicklung bei Visa bleibt jedoch abzuwarten.Analysten von Bloomberg setzen das 12-Monats-Kursziel für Visa auf 97,94 USD. 32 Analysten setzen auf BUY, 5 auf HOLD und 0 auf SELL. Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen & ökonomischen Faktoren abhängig ist, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können.

Bonus Cap-Zertifikate auf Visa Inc.

WKN

Cap

Barriere

Laufzeitende

Bonusrendite**

Aktueller Briefkurs*

Details

VN7JXH

USD 100,00

USD 60,00

16.03.2018

4,46%

EUR 90,41



VN7JXJ

USD 100,00

USD 65,00

16.03.2018

5,75%

EUR 89,27



VN7JXL

USD 100,00

USD 75,00

16.03.2018

9,17%

EUR 89,27







*Stand: 13.04.2017



**Potenzielle Anleger sollten beachten, dass es sich bei sämtlichen Renditeangaben um Bruttoangaben handelt. Sofern beim Anleger Erwerbskosten (z.B. Ausgabeaufschläge, Transaktionskosten wie Ordergebühren) oder laufende Kosten (z.B. Depot- und andere Verwahrungsgebühren) anfallen, reduzieren diese die Bruttorendite. Wie stark diese Erwerbs- und laufende Kosten ins Gewicht fallen, hängt unter anderem von der Höhe des Anlagebetrags, der Haltedauer und der Höhe der Rendite ab. Wird das Geschäft beispielsweise zwischen dem Anleger und der Bank / Sparkasse zu einem festen oder bestimmbaren Preis vereinbart (Festpreisgeschäft), so umfasst dieser Preis alle Erwerbskosten und enthält üblicherweise einen Erlös für die Bank / Sparkasse. Andernfalls wird das Geschäft im Namen der Bank / Sparkasse mit einem Dritten für Rechnung des Anlegers abgeschlossen (Kommissionsgeschäft). Die Kosten hierfür betragen bis zu 1%, mindestens jedoch bis zu EUR 50, und können außerdem zusätzlich fremde Kosten und Auslagen (z.B. Handelsplatzentgelte) umfassen. Außerdem können im Zusammenhang mit der Verwahrung des Produkts im Anlegerdepot für den Anleger die mit der verwahrenden Bank / Sparkasse vereinbarten Kosten anfallen (Depotentgelt), die die Wertentwicklung zusätzlich mindern.



Wichtige Risiken:



Marktrisiko: Anleger sollten beachten, dass die Entwicklung der Aktienkurse der o.g. Unternehmen von vielen unternehmerischen, konjunkturellen und ökonomischen Einflussfaktoren abhängig ist, die bei der Bildung einer entsprechenden Marktmeinung berücksichtigt werden sollten. Der Aktienkurs kann sich immer auch anders entwickeln als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können. Zudem sind vergangene Wertentwicklungen und Analystenmeinungen kein Indikator für die Zukunft.



Emittenten- /Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Emittenten (Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main) ausgesetzt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.

Die Termsheets zu den Produkten stehen für Sie zum Download auf zertifikate.vontobel.com bereit.

Alle unsere Neuemissionen finden Sie unter:

zertifikate.vontobel.com

Die von Vontobel emittierten Zertifikate, Aktienanleihen und Hebelprodukte können Sie von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr außerbörslich handeln und börslich von 9:00 bis 20:00 Uhr.

Telefon: 00800 93 00 93 00 (gratis)

Telefax: +49 69 69 59 96-290

zertifikate@vontobel.de



zertifikate.vontobel.com

www.vontobel.com

Hinweis:

Diese Produktwerbung ist keine Finanzanalyse i.S.d. § 34b WpHG und genügt daher auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.



Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in die derivativen Finanzinstrumente verbundenen Risiken, zu erhalten, sollten potentielle Anleger den Basisprospekt lesen, der nebst den Endgültigen Angebotsbedingungen und etwaigen Nachträgen zu dem Basisprospekt auf der Internetseite des Emittenten www.vontobel-zertifikate.de veröffentlicht ist. Darüber hinaus werden der Basisprospekt, etwaige Nachträge zu dem Basisprospekt sowie die Endgültigen Angebotsbedingungen beim Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Anleger werden gebeten, die bestehenden Verkaufsbeschränkungen zu beachten. Näheres über Chancen und Risiken einer Anlage in derivative Finanzinstrumente erfahren Sie in der Broschüre "Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen", welche Ihr Anlageberater Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung stellt. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot und dem Verkauf der derivativen Finanzinstrumente können Gesellschaften der Vontobel-Gruppe direkt oder indirekt Provisionen in unterschiedlicher Höhe an Dritte (z.B. Anlageberater) zahlen. Solche Provisionen sind im Finanzinstrumentspreis enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage bei Ihrer Vertriebsstelle. Ohne Genehmigung darf diese Produktwerbung nicht vervielfältigt bzw. weiterverbreitet werden.



