Investmentidee: E.ON SE

E.ON hatte erst vor kurzem bekannt gegeben, dass der Energiekonzern im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust in Höhe von 16 Milliarden Euro zu verzeichnen hatte. Für die Aktie des Unternehmens stellte diese Botschaft allerdings kein Beinbruch dar. Sie erholte sich wieder und notiert aktuell bei 7,33 Euro (Stand: 11.04.2017).



Der riesige Schuldenberg kommt laut Unternehmensangaben durch Einmaleffekte aus der Abspaltung des fossilen Kraftwerkparks „Uniper“, einer in diesem Jahr fälligen Einzahlung in den staatlichen Fonds zur Abwicklung der Atomkraft sowie der Aufstockung der Pensionsrückstellungen, als Folge des niedrigen Zinsumfeldes, zustande. E.ON selbst blickt allerdings zuversichtlich in die Zukunft und ist davon überzeugt, nach der Konzernteilung aus dem vergangenen Jahr, sich jetzt besser auf die operativen Kerngeschäftsfelder Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien zu konzentrieren und in diesen weiter zu wachsen.

Aktionäre können auf steigende Dividende hoffen

Zudem lag der bereinigte Konzernüberschuss, nach Abzug der Einmaleffekte, bei etwa 3,1 Milliarden Euro und Aktionäre könnten in diesem Jahr mit einer Dividende von 21 Cent und ab kommenden Jahr sogar von 30 Cent je Aktie rechnen. Um der dennoch hohen Nettoverschuldung in Höhe von etwa 26,3 Milliarden Euro Herr zu werden versucht sich das Unternehmen am Anleihenmarkt und will so von einer kostengünstigen Umschuldung profitieren. 3 Milliarden Euro frisches Kapital sollen Investoren in Form einer Hybridanleihe E.ON zu Verfügung stellen. Der Energiesektor gehörte in jüngster Vergangenheit allerdings nicht zu den Lieblingen der Investoren und auch das derzeit bestenfalls mittelmäßige Bonitäts-Rating lässt Zweifel aufkommen, ob die Pläne des Vorstandsvorsitzenden Johannes Teyssen so zu realisieren sind.

Steht die Aktie vor einem charttechnischen Ausbruch?

Ungeachtet der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens befindet sich die E.ON-Aktie seit Anfang des Jahres in einem Seitwärtstrend und bewegt sich seit dem in einem Korridor zwischen 6,80 und 7,60 Euro. Charttechnische Kaufsignale könnten aktuell im Bereich 7,43 bis 7,68 Euro vorliegen. Während der Bereich 7,19 bis 7,23 Euro als Unterstützung relevant sein könnte. Analysten von Bloomberg setzen das 12-Monats-Kursziel auf EUR 7,48. 11 Analysten setzen auf BUY, 14 auf HOLD und 5 auf SELL. Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen & ökonomischen Faktoren abhängig ist, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können.

Aktienanleihen auf E.ON SE

WKN

Kupon p.a.

Basispreis

Laufzeitende

max. Rendite**

Aktueller Briefkurs*

Details

VN7T4R

5,55%

EUR 6,50

15.06.2018

7,52%

99,55%







Bonus Cap-Zertifikate auf E.ON SE

WKN

Cap

Barriere

Laufzeitende

Bonusrendite**

Aktueller Briefkurs*

Details

VN7BKW

EUR 8,00

EUR 5,00

16.03.2018

6,38%

EUR 7,51







Discount-Zertifikate auf E.ON SE

WKN

Basispreis

Discount*

Laufzeitende

max. Rendite**

Aktueller Briefkurs*

Details

VN4GB1

EUR 7,00

11,99%

16.03.2018

8,36%

EUR 6,46







*Stand: 11.04.2017



